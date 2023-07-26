شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم مساعد الهاتف الصوتى فى البحث داخل تطبيقاتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Siri و Alexa و Google Assistant مساعدات صوت ذكية قوية، لكن الحقيقة هي أن معظم الناس لا يعرفون عن استخدامها الكثير، فلا يعرف الكثير من الأشخاص أن المساعد الصوتي يعمل مع التطبيقات.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إذا كنت تستخدم iPhone، فقم بتنشيط Siri بقول ، "مرحبًا Siri، قم بتشغيل (اسم التطبيق)" للوصول إلى التطبيق الذي تريده.

ويمكنك الاستفادة من هذه الميزة لمهام أكثر تعقيدًا، مثل طلب مشوار عبر تطبيق قيادة سيارات بالقول ، "مرحبًا Siri ، أوصلني إلى رحلة مع اسم التطبيق".

كما أنه على جهاز Android، يستجيب مساعد Google بشكل مشابه للأوامر الصوتية.

يمكنك فتح التطبيقات بالقول ، "Hey Google ، افتح اسم التطبيق." لمزيد من التفاعلات المتقدمة، اطلب أشياء محددة من التطبيق مثل شرب قهوة إذا كان مكان لتقديم المشروبات الساخنة.

يمكن أن يساعدك Google Assistant أيضًا في تتبع الطلبات أو تشغيل الموسيقى المفضلة لديك بأوامر مثل، أو "Hey Google، شغل فرانك سيناترا على Spotify".

توفر أجهزة Android دعمًا للمساعد الصوتي للعديد من التطبيقات مثل Snapchat و Discord و Etsy و MyFitnessPal و eBay