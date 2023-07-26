شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البورصة توقف العمل بمؤشر EGX50 متساوى الأوزان بداية من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، وقف العمل بمؤشر EGX50 EWI اعتبارًا من جلسة 1 أغسطس المقبل، مرجعة السبب إلى أنه يعتبر المؤشر الأقل استخدامًا.

وجاء ذلك بعد استطلاع مجموعة من مراكز بحوث الاستثمار وشركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار والبالغ عددهم 17 شركة، واتضح من نتائج الاستقصاء أن مؤشر EGX50 EWI يعد من أقل المؤشرات استخدامًا، حيث أفاد المشاركون في الاستطلاع أنهم قلما يستخدمون البيانات الخاصة بالمؤشر أو أنهم لا يستخدمونه إطلاقًا وذلك بنسبة 94%، كما رأى أغلبهم أنه المؤشر الأنسب الذي يمكن للبورصة المصرية إيقاف العمل به.

ويأتي ذلك في إطار توجه البورصة المصرية نحو التحديث الدائم والتطوير المستمر لمؤشرات السوق بما يكفل تنويــع أدوات قيــاس أداء الســوق أمــام الفئــات المختلفــة من المســتثمرين، وفي إطار المراجعة المستمرة لمؤشرات السوق الحالية ودراسة مكونات كل منها ومدى تميزه وتفرد منهجيته عن غيره من المؤشرات ودراسة مدى استفادة كافة عناصر السوق من كل مؤشر.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، دشنت مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50 EWI، ليتضمن أكبر 50 شركة من حيث السيولة والنشاط، ويهدف المؤشر إلى تحقيق التوازن في أثر التغيرات السعرية بالشركات المكونة له بعد أن تحصل كل شركات المؤشر على نفس الوزن النسبي وهو 2% في أول أيام المراجعة الدورية.