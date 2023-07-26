شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق 3 طرز جديدة لهواتفها في سبتمبر.. 5 ترقيات لكل هاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم آبل تقليديًا أجهزة آيفون الجديدة في سبتمبر من كل عام، ومن المتوقع إطلاق سلسلة آيفون 15 التي قد تشتمل ثلاثة طرز وهم Standard و Pro و Pro Max، بالإضافة إلي إمكانية إطلاق iPhone 14 Plus.

قدمت التسريبات لمحة واعدة عما يمكن توقعه من هواتف iPhone 2023 الأخرى، والتي يرجح 5 ترقيات على الأقل هذا العام.

فيما يلي التفاصيل المبنية على التسريبات والشائعات.

آيفون 15

واحدة من أكبر الترقيات التي يمكن أن نراها على آيفون 15 هي استخدام منفذ USB من النوع C، كذلك ستكون سلسلة آيفون 15 هي الأولى بعد سنوات التي تتخلى عن منفذ إضاءة آبل لصالح منفذ مختلف نراه على العديد من أجهزة أندرويد.

وفقا للتسريبات يأتي جهاز آيفون 15 ببطارية تبلغ 3877 مللي أمبير في الساعة، متجاوزة وحدة 3279 مللي أمبير الموجودة في آيفون 14.

وبالمثل يُشاع أن iPhone 15 Plus يحتوي على بطارية أكبر بسعة 4912 مللي أمبير في الساعة، وهو تحسن كبير مقارنة بسعة iPhone 14 Plus البالغة 4325 مللي أمبير في الساعة.

يشاع على نطاق واسع أن هاتف آيفون 15 الذكي القادم يحتوي على كاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميجابكسل في الخلف، مثل طرازات Pro في سلسلة آيفون 1، وهو تحسنًا ملحوظًا مقارنة بمستشعرات 12 ميجابكسل في طرز آيفون السابقة، لكن لا يتوقع أن تقدم الطرز القياسية عدسة تليفوتوجرافي للزوم البصري أو ماسح ضوئي LiDAR ، والذي من المرجح أن يكون حصريًا للطرازات المتطورة.

زعمت التسريبات أيضًا أن الإصدار القياسي سيحصل أيضًا على تصميم Dynamic Island الذي حجزته آبل فقط لطرازات آيفون 14 برو في عام 2022.

قد تتجه آبل أيضًا إلى تقديم شاشة عرض 120 هرتز مع ميزات مثل الشاشة التي تعمل دائمًا وهو ما يحصل عليه العديد من مستخدمي أندرويد، لكن لم يتم تأكيد أي شيء رسميًا حتى الآن.





آيفون 15 برو ماكس

تميل آيفون 15 برو ماكس إلى إعداد كاميرا خلفية ثلاثية بارزة، بما في ذلك عدسة بريسكوب جديدة لتقريب بصري 5-6x ، مما يعزز اللقطات الشخصية.

من المحتمل أن تحتوي على أحدث شرائح Bionic A17 حيث يتم شحن أجهزة iPhone 2023 مع برنامج iOS 17، كما سيكون الجهاز متاحًا بخيار تخزين يصل إلى 1 تيرابايت.

علاوة على ذلك يشاع أن الجهاز يحتوي على بطارية أكبر تبلغ 4852 مللي أمبير في الساعة مقارنةً بجهاز آيفون 14 برو ماكس الذي يبلغ 4323 مللي أمبير في الساعة، ما يشير هذا إلى أن آبل ستقدم أخيرًا بطارية أكبر بكثير مع هاتف 5G الجديد.

تشير التسريبات إلى حواف أرق، مما يوفر مساحة شاشة أكبر وتجربة مشاهدة أفضل للمحتوى، قد يحتوي الهاتف على إطار مستدير قليلاً لتسهيل التعامل معه، إلى جانب ميزة Dynamic Island.

علاوة على ذلك يمكن لـ iPhone 15 Pro Max تقديم زر إجراء قابل للتخصيص، ليحل محل مفتاح Ring / Silent.

على غرار Apple Watch Urtla ، يمكن للمستخدمين تخصيص الزر لوظائف الهاتف المختلفة. لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول وظائفها.





آيفون 15 برو

سيستخدم متغير برو مجموعة شرائح Bionic A17 من آبل ويعمل على أحدث نظام تشغيل iOS 17، كما سيكون به منفذ USB من النوع C في الأسفل حسب التسريبات.

يشير التقرير إلى أن آيفون 15 برو سيحتوي على بطارية بسعة 3650 مللي أمبير في الساعة، مما يمثل ترقية من بطارية 3200 مللي أمبير في جهاز iPhone 14 Pro ، ويشاع أن طرازات iPhone 15 Pro ستتوفر بخيار تخزين يصل إلى 1 تيرابايت أيضًا.