تكنولوجيا: جوجل تسقط دعم خدمات Play لنظام Android KitKat 4.4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان جوجل ستتوقف عن دعم خدمات Google Play على نظام Android KitKat 4.4، فقد جاءت هذه الرسالة من مدونة مطوري أندرويد، حيث تم الكشف عن أن مستويات API 19 و 20 لن تتلقى إصدارات APK بعد 23.30.99، بدءًا من أغسطس 2023.

وهذا يعني أن الأجهزة التي تحتوي على نظام KitKat لن تحصل على أحدث إصدار من متجر Play، والذي لن يسمح للمستخدمين بتحديث التطبيقات، لتصبح أجهزتهم غير قابلة للاستخدام.

قدم نظام Android KitKat تحديثات لا تزال سارية حتى اليوم، بعد أكثر من عشر سنوات من إطلاق نظام التشغيل. وأدخل النظام تحسينات على أداء الجهاز بموارد محدودة ومهد الطريق لما يعرف الآن بـ Android GO؛ وهو تكرار مناسب لنظام التشغيل للهواتف الذكية منخفضة الطاقة.

كان KitKat أول نظام أندرويد يسمح للمستخدمين باختيار المشغل الخاص بهم، وقدم تشغيل الفيديو على الشاشة الكاملة، وأصبحت عناصر واجهة المستخدم شفافة لأول مرة، وكان هناك أخيرًا دعم أصلي لمكبر الأشعة تحت الحمراء.

حاليًا، تعد الأجهزة النشطة التي تعمل بنظام Android KitKat 4.4 أقل من 1٪ من إجمالي الأجهزة المحمولة، مما يجعلها خطوة مفهومة تمامًا من جوجل.

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