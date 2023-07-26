تكنولوجيا: إطلاق سماعات Hearmo HearPods Pro 2 ANC و HearPods Mini و HearPods Pro و HearPods Air TWS في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Earmo عن أحدث تشكيلة من سماعات الأذن اللاسلكية تحت لقب HearPods. وتتضمن هذه المجموعة سماعات HearPods Pro 2 ANC و HearPods Mini و HearPods Pro و HearPods Air TWS.

تم تصميم كل من سماعات HearPods الجديدة لتقديم صوت محسن واتصال محسن، وفقًا لـ Hearmo. وتعتبرHearmo هي شركة هندية ناشئة لديها مجموعة متزايدة من المنتجات الصوتية في السوق الهندية.

وتأتي HearPods Pro 2 ANC مزودة بميزة عدل الضوضاء للحصول على إخراج صوتي مثالي. كما انها تنتج صوتًا محددًا جيدًا ونقيًا عبر نطاق التردد. وهي مجهزة بمحرك ديناميكي 10 مم مع دعم AAC.

تساعد ميكروفونات MEMS الأربعة في توفير وضوح استثنائي أثناء المكالمات ووقت استجابة 50-60 مللي ثانية. وتدعم HearPods Pro ANC اتصال Bluetooth 5.3.

تتميز Hearmo HearPods Mini بتصميم شبه داخل الأذن ومريح، كما انها تأتي بمحرك ديناميكي 13 ملم واتصال Bluetooth 5.3. علاوةً على ذلك، يوجد ميكروفونان من نوع MEMS على سماعات الأذن مع عمر بطارية يصل إلى 14 ساعة.

تأتي السماعة مع أدوات تحكم باللمس سهلة الاستخدام وشحن USB-C. كما يتوفر دعم Voice Assistant أيضًا في HearPods Mini، وهي تتوفر باللونين الأسود والأبيض.

توفر سماعات HearPods Pro صوتًا شديد الوضوح أثناء التشغيل وعند إجراء المكالمات. كما انها تأتي بتصميم شبه داخل الأذن يضمن الراحة أثناء الاستخدام المطول. تحتوي السماعة على محرك ديناميكي 13 ملم ومعيار IPX4 ضد العرق وقطرات الماء.

اما عن، Hearmo HearPods Air TWS، فهي تتمتع بعمر بطارية يصل إلى 24 ساعة، وهي توفر إخراجًا صوتيًا بزمن انتقال منخفض للغاية وتدعم ميزة عزل الضوضاء. كما أنها تتميز بميزة الكشف عن الأذن، ومزودة بمحرك ديناميكي 13 ملم و Bluetooth 5.3، وميزة التحكم باللمس والشحن السريع ASAP 3c.

تأتي سماعات HearPods Air باللونين الأسود والأزرق. تتوفر جميع المنتجات من منصات البيع بالتجزئة في الهند وكذلك من موقع Hearmo الإلكتروني.

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