تكنولوجيا: الكشف عن الجهاز اللوحي المتين Oukitel RT6 ببطارية 20000 مللي أمبير ونظام Android 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق جهاز Oukitel RT6 اللوحي، وهو يأتي مع بعض الميزات الفائقة. فيضم الجهاز اللوحي الجديد مع بطارية عالية السعة تبلغ 20000 مللي أمبير، كما انه يعمل بنظام Android 13.

يأتي الجهاز اللوحي مزودًا بمسند قابل للفصل لمزيد من التنوع. ويتم دعم Oukitel RT6 كأقوى جهاز لوحي يعمل بنظام Android للعلامة التجارية. وهو يحتوي على شاشة بحجم 10.1 بوصة، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية قابلة للتوسيع.

يأتي الجهاز اللوحي المتين يأتي بمعيار IP68 / IP69K / MIL-STD-810. وتوفر بطاريته وقت استخدام ممتد حتى عند مشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب.

يحتوي الجهاز ايضًا على منفذ USB-C لإعادة شحنه بسرعات تصل إلى 33 واط. ويمكن أيضًا استخدام الجهاز اللوحي كمخزن للطاقة عبر كابل USB-C الخاص به.

يحتوي Oukitel RT6 على مسند خلفي مبتكر، ويمكن استخدام هذا كمقبض أو استبداله بحزام يد أو حزام حمل. يحتوي الجهاز اللوحي على نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 14.4:9 ودقة عرض تبلغ 1200 × 1920 بكسل.

ولقد تم تصنيف الشاشة على أنها تتمتع برؤية أفضل في الهواء الطلق، كما أن ذروة سطوعها تبلغ 400 نتس في المتر المربع.

يحتوي جهاز RT6 على 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع 256 جيجابايت للتخزين الداخلي. ويتم تشغيله بواسطة معالج Media Tek MT8788 وكرت شاشة Helio P60 محدث. ويحتوي Oukitel RT6 على بنية 4G/LTE ثنائية الشريحة ولكنه يفتقر إلى فتحة microSD.

يبلغ سعر جهاز Oukitel RT6 حوالي 252.46 دولارًا على AliExpress وتتوفر خصومات إضافية عبر القسائم.

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