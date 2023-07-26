شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أوروبية تدرس خططا لـ"حصاد" الطاقة الشمسية فى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تاليس ألينيا للفضاء، أنها ستعمل على ضبط خطط "حصاد" الطاقة الشمسية في المدار، يهدف المشروع المسمى Solaris إلى تزويد الأرض بالطاقة من محطات الطاقة الشمسية المحمولة في الفضاء.

وظهرت الفكرة وسط جهود الاتحاد الأوروبي للوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050، حيث يمكن أن توفر الطاقة الشمسية من الفضاء بديلاً نظيفًا، سيكون متاحًا أيضًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن استمرارية الإمداد بالكهرباء دون الحاجة إلى أنظمة تخزين كبيرة.

وقامت وكالة الفضاء الأوروبية التي تقود سولاريس، بالتعاون مع شركة تاليس ألينيا سبيس (TAS) لإجراء دراسة جدوى لهذه المبادرة.

وتسعى الدراسة إلى إنشاء مفاهيم جديدة للنظام، باستخدام التكنولوجيا بما في ذلك الألواح الشمسية الفضائية عالية الكفاءة ونقل الطاقة اللاسلكية والتجميع الآلي في المدار، حيث ستوجه هذه النتائومتابعة أنشطة البحث والتطوير.

وتنضم TAS وهي مشروع مشترك بين مجموعة تاليس الفرنسية (67%) ومجموعة ليوناردو الإيطالية، إلى مجموعة من شركات التكنولوجيا الأوروبية في المشروع.

يقع القمر الصناعي في نقطة لاغرانج بين الأرض والقمر على بعد 61،350 كيلومترًا من سطح القمر، وسيوفر 23 ميجاوات من الطاقة بشكل مستمر.

وستحدد دراسة TAS جدوى جميع خطط Solaris، وبحلول عام 2025، يريد فريق المشروع أن يقرر ما إذا كان سيتم تسويق الطاقة الشمسية الفضائية، حيث سيكون هدفهم الأولي هو إنشاء متظاهر في المدار على نطاق صغير.