شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحقق إيرادات ربع سنوية بقيمة 74.6 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت أرباح جوجل في الربع الثاني من العام توقعات وول ستريت، وأعلنت الشركة الأم لشركة Google أن المديرة المالية منذ فترة طويلة، روث بورات، ستتولى دورًا جديدًا بينما تسعى الشركة للحصول على رئيس مالي جديد.

وتم دعم نتائج Alphabet من خلال الطلب المستمر على خدماتها السحابية وانتعاش الإعلانات، وقفزت الأسهم 8% في تعاملات ما بعد الإغلاق، وتراجعت أسهم مايكروسوفت المنافسة بشكل طفيف بعد أن أعلنت أيضا عن نتائج يوم الثلاثاء، في حين ارتفعت أسهم Meta Platforms، وهي شركة تعتمد أيضا بشكل كبير على مبيعات الإعلانات، بما يصل إلى 2٪، وفقاً لموقع gadgets360.

وقال توماس مونتيرو، كبير المحللين: "لم تقدم Google أرباحًا رائعة لكل سهم فقط، متجاوزة التوقعات في وقت كان المستثمرون يتساءلون فيه عن قدرتها على مواكبة عمالقة التكنولوجيا الآخرين وسط جنون الذكاء الاصطناعي، بل فعلت ذلك أيضًا بهامش كبير، هذا يشير بقوة إلى أن مرحلة نمو جديدة للعملاق من المحتمل أن تكون جارية."

وأضاف: "عززت Google نفسها أخيرًا كقوة رائدة في قطاع السحابة المتنازع عليه بشدة ولديها الآن مجال لتركيز توسعها في مجال الذكاء الاصطناعي."

كان وادي السيليكون ينبض بالحياة حول برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي يمكن أن تقدم ردودًا طويلة المدى على استفسارات المستخدمين، ومن المتوقع أن تكون القفزة التالية إلى الأمام لشركة Big Tech، حيث طرحت Alphabet منتجات الذكاء الاصطناعي في مؤتمرها السنوي لمطوري I / O في مايو وجددت محرك البحث الخاص بها ليشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتأتي تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة بتكلفة: كان أكبر عنصر في الإنفاق الرأسمالي للربع الثاني لشركة Alphabet هو الخوادم و "استثمار مفيد" في حوسبة الذكاء الاصطناعي، حسبما قال بورات في مؤتمر عبر الهاتف.

قال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي للمحللين في المكالمة إن الإعلان قادم إلى البحث الذي تم تجديده للشركة، وتختبر Alphabet التنسيقات الفعالة ومكان وضع الإعلانات داخل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت الحالي، يستخدم 80 % من المعلنين منتج بحث واحدًا على الأقل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما قاله مدير الأعمال فيليب شندلر في المكالمة.

وتخطط الشركة لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجات أخرى مثل Gmail و Google Photos ونظام تشغيل Android للهواتف المحمولة، ويمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية إنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو تشبه ما ينتجه الأشخاص.

وقال المحللون وخبراء الصناعة إنهم يتوقعون أن يرتفع نمو الأعمال السحابية في نهاية العام، مع كون الربع المنتهي في يونيو هو أدنى مستوى حيث تبدأ حالة عدم اليقين الكلية في التلاشي.

ارتفعت مبيعات الإعلانات لوحدة خدمة فيديو YouTube التابعة لجوجل بنسبة 4.4 % لتصل إلى 7.67 مليار دولار وسجلت Alphabet ربحًا صافياً قدره 1.44 دولار للسهم الواحد للفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بتقديرات 1.34 دولار للسهم الواحد.

بلغت الإيرادات للربع 74.6 مليار دولار (، مقارنة بتقديرات 72.82 مليار دولار، وفقًا لبيانات Refinitiv.