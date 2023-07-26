شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. جوجل تنهى دعم أندرويد كيت كات؟.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أنها لن تقدم دعمًا أو تحديثات لنظام التشغيل Android KitKat الذي مضى عليه عقد من الزمن، تأتي هذه الخطوة مع استمرار جوجل في التركيز على الإصدارات الأحدث والأكثر أمانًا من نظام التشغيل Android OS لتجربة مستخدم أفضل وأمان محسن.

وفي إعلان رسمي على مدونة مطوري أندرويد، كشفت جوجل أنها ستتوقف عن إصدار دعم كيت كات في الإصدارات المستقبلية من خدمات جوجل بلاي.

وأشار عملاق التكنولوجيا إلى انخفاض عدد الأجهزة النشطة والذي انخفض إلى أقل من 1%، باعتباره السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة.

وأشار إلى أن خدمات جوجل بلاي ستتوقف عن تحديثات KitKat (مستويات API 19 و 20) اعتبارًا من أغسطس 2023.

وقالت جوجل "اعتبارًا من يوليو 2023 يقل عدد الأجهزة النشطة على KK عن 1% حيث يقوم المزيد من المستخدمين بالتحديث إلى أحدث إصدارات أندرويد، لذلك لم نعد ندعم KK في الإصدارات المستقبلية من خدمات جوجل بلاي". "لن تتلقى أجهزة KK إصدارات من Play Services APK بعد 23.30.99".

حظي أندرويد كيت كات الذي تم إصداره في عام 2013، بشعبية كبيرة في ذلك الوقت، ومع ذلك مع التقدم السريع في التكنولوجيا على مر السنين، لاحظت جوجل أن نظام التشغيل كيت كات أصبح قديمًا ولم يعد بإمكانه دعم الأمان والتحسينات المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة، علاوة على ذلك بدون هذه التحديثات يصبح نظام التشغيل أيضًا عرضة لمخاطر أمنية محتملة للمستخدمين.

لماذا تنهي جوجل دعم أندرويد كيت كات؟

وقالت جوجل"تم إطلاق نظام Android KitKat (KK) لأول مرة منذ حوالي 10 سنوات ومنذ ذلك الحين، قدمنا ​​العديد من التحسينات والميزات المبتكرة لنظام أندرويد، والتي لا تتوفر على KK".

علاوة على ذلك فإن قرار جوجل بإيقاف دعم KitKat OS يتوافق أيضًا مع التزامها بتوفير تجربة أكثر أمانًا وموثوقية لمستخدميها، من خلال إنهاء الدعم للإصدارات القديمة، كما تخطط جوجل لتركيز مواردها على تحسين الأمان والوظائف لعروض نظام التشغيل أندرويد الأحدث.

ما الذي يمكن أن يفعله مستخدمو أندرويد؟

تنصح جوجل المستخدمين بترقية أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد إلى إصدار أحدث، ويفضل أن يكون أندرويد 10 أو أحدث إصدار من أندرويد 11 لضمان الأداء الأمثل والأمان.

من خلال الترقية لن يحصل المستخدمون على أحدث الميزات وإصلاحات الأخطاء فحسب، بل سيتمكنون أيضًا من متابعة استخدام خدمات Android.

وبالنسبة للمستخدمين الذين لا يزالون يستخدمون أندرويد كيت كات، توصي جوجل بأن يفكروا في ترقية أجهزتهم أو الحصول على هاتف ذكي جديد يدعم أحدث إصدارات اندرويد لأسباب أمنية، لأن إصدارات Android القديمة أكثر عرضة للهجمات السيبرانية وغيرها من الجهات الفاعلة السيئة عبر الإنترنت.

قامت جوجل في وقت سابق بإزالة دعمها لنظام التشغيل Jelly Bean في API 16 و 18 في عام 2021.