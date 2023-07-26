تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy Z Flip5 بدون فجوة بين الشاشة عند الطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت فعاليات مؤتمر سامسونج اليوم للكشف عن جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي، ولقد قدمت خلال الحدث هاتف Galaxy Z Flip5 الصدفي القابل للطي بتحسينات في التصميم والبرمجيات.

تقدم سامسونج هاتف Galaxy Z Flip5 اليوم بمفصل جديد للشاشة يعرف ب”Flex Hinge” الذي يدعم غلق الهاتف بدون فجوة، كما يدعم الهاتف بتصميم أنحف بسماكة 15.1مم عند الطي، أو سماكة 6.9مم عند فتح الشاشة، كما يتميز الهاتف بإرتفاع 165.1مم، وإتساع 71.9مم.

أيضاً يأتي هذا الإصدار بوزن 187 جرام، ولقد صمم إطار الهاتف من الألومينوم، مع طبقة حماية من Gorilla Glass Victus 2 على الشاشة والغطاء الخلفي، ويأتي الهاتف بمعايير IPX8 لمقاومة الماء عند عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة.

وتأتي الشاشة الخارجية لهذا الإصدار بحجم أكبر 3.78 مرة من الإصدار السابق، والتي تدعم العديد من المهام مثل إظهار حالة الطقس والتوقيت، تشغيل الموسيقى، التبديل بين إعدادات البلوتوث وWi-Fi، وعرض لوحة مفاتيح QWERTY.

كما تدعم الشاشة الخارجية Samsung Wallet، ومسح QR، وعرض Widget والتبديل بين الأدوات، مع إمكانية النقر للتكبير، أيضاً تدعم Flex Window أداء أفضل مع viewfinder لإلتقاط صور السيلفي بالكاميرات الخلفية، كما تتوفر ميزة التثبيت بإستقرار فائق لتسجيل الفيديو بثبات أعلى، مع وضع إطار تلقائي.

من جانب أخر تتميز الشاشة الرئيسية في Z Flip5 بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، وأبعاد 22:9، مع معدل تحديث تكيقي من 1 إلى 120Hz.

وتأتي شاشة الهاتف الخارجية بحجم 3.4 إنش، ودقة 720 في 748 بيكسل، وكثافة عرض 306 بيكسل لكل إنش، وتدعم معدل تحديث 60Hz.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 أو 512 جيجا بايت.

ويضم هاتف Galaxy Z Flip5 كاميرة خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، وحجم مستشعر 1/1.76، وحجم بيكسل 1.8µm، بميزة التركيز التلقائي المزدوج للبيكسل وأيضاً دعم للتثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/2.2 وحجم بيكسل 1.12µm.

وتأتي كاميرة السليفي بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2، وحجم بيكسل 1.22µm، كما تتميز بزوايا عرض واسعة 85 درجة.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 3700 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ويدعم أيضاً الشحن اللاسلكي بقدرة 15W.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويدعم شريحة nano-SIM، مع شريحة eSIM، ومن المقرر أن يتوفر Samsung Galaxy Z Flip5 للحجز المسبق اليوم على أن يبدأ البيع في 11 من أغسطس، ويتوفر الهاتف بألوان الأخضر، واللافندر، والكريمي وأيضاً لون الجرافيت، وعبر موقع سامسونج تتوفر بعض الألوان أيضاً مثل الرمادي، والأزرق والأخضر وأيضاً اللون الأصفر، ويبدأ سعر الهاتف من 1050 جنيه إسترليني للنموذج المميز بسعة 256 جيجا بايت.

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