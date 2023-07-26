تكنولوجيا: شاشة AOC Q27G3XMN تنطلق بتقنية MiniLED ومعدل تحديث 180Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AOC عن أحدث الشاشات المخصصة للألعاب QC27G3MN 2K QD المميزة بلوحات بتقنية MiniLED، والتي تدعم معدل تحديث 180Hz، وتتوفر بسعر 266 دولار.

تتميز شاشة AOC Q27G3XMN بلوحات QD-Mini LED بحجم 27 إنش، وجودة عرض 2K أو بدقة 2560 في 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 180Hz.

وتدعم الشاشة تقنية “Adaptive-Sync”، وتأتي بمعايير VESA DisplayHDR 1000، أيضاً ترتكز تقنية MiniLED على عدد 1344 من إضاءة LED موزعة في 336 جزء بتحكم مستقل في الإضاءة، كما تدعم الشاشة تباين 4000:1.

أيضاً تدعم شاشة AOC Q27G3XMN تباين ديناميكي 80 مليون:1، وتدرج لوني من DCI-P3 بنسب 96%، وبمعايير sRGB بنسبة 99%.

وللإتصال تأتي الشاشة بمنافذ Display Port، وHDMI، كما تضم مدخل 3.5مم للسماعات، وتتميز بحامل يدعم ضبط الإرتفاع والإمالة وتحريك الشاشة من اليمين إلى اليسار.

كما تدعم AOC Q27G3XMN 2K QD تغطية من ألوان NTSC بنسبة 88%، ويدعم معدل التحديث تجربة سلسة ومميزة في تشغيل الألعاب، وتتوفر الشاشة في السوق الصيني بسعر 266 دولار.

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