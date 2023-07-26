تكنولوجيا: طائرة DJI Air 3 تنطلق بكاميرة 4K مزدوجة وسعر يبدأ من 1099 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت DJI عن إصدارها الجديد من طائرات drone، والتي تنطلق بعنوان DJI Air 3 وتتميز بكاميرة 4K مزدوجة وسعر يبدأ من 1099 دولار.

تتميز DJI Air 3 بنظام يتضمن اثنان من كاميرات بدقة 4K، بزوايا عرض واسعة، وبعد بؤري 24مم، وفتحة عدسات f/1.7، وبحجم 1/1.3 إنش، وISO مركزي مزدوج.

وتدعم عدسات telephoto في DJI Air 3 تكبير بصري من 3 إلى 9 مرات، بينما تدعم العدسات المميزة بزوايا عرض واسعة تكبير من 1 إلى 3 مرات.

أيضاً تأتي طائرة DJI Air 3 بترقية في تسجيل الفيديو مقارنة بإصدار الشركة السابق Air 2S، حيث يمكن للإصدار الجديد تسجيل فيديو بدقة 4K عند 100 إطار لكل ثانية، أو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية مع HDR.

وتدعم Air 3 تسجيل فيديو 2.7K مزدوج بوضع رأسي وتباين 4:3، وهي مواصفات تتوافق مع دعم المستخدمين بميزة إقتصاص المحتوى للمشاركة على وسائل التواصل الإجتماعي.

كما تأتي drone بمعايير أعلى للحماية مع نظام “omnidirectional vision”، ومستشعر للعقبات في جميع الإتجاهات أثناء التحليق لدعم الطائرة بميزة التحليق الآمن.

أيضاً تأتي DJI Air 3 بنظام مطور لدقة الألوان مع أكثر من نمط، حيث تدعم عمق ألوان 10 بت مع D-Log M، أو عمق 10 بت مع HLG على أن يتم دعم هذه المعايير في كل العدسات.

ويقدم وضع 10 بت مع D-Log M تفاصيل أكثر دقة لمواقع السطوع وفي الظلال، بينما يدعم وضع 10 بت مع HLG تدرج أعلى في الألوان.

ويدعم نظام الكاميرة في DJI Air 3 بعض المميزات الذكية التي تتضمن متابعة التركيز لإلتقاط صور مذهلة، ونظام “Waypoint Flight” لدعم المستخدم بمسارات دقيقة في الليل أو النهار.

أيضاً يدعم نمط “Night Scene” تصوير بكفاءة أعلى في الإضاءة المنخفضة بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية مع خفض التشويش، وتدعم الكاميرة أيضاً تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 100 إطار لكل ثانية وبدقة 4K، أو بدقة 1080 بيكسل عند 100 إطار لكل ثانية.

وتتميز DJI Air 3 بوزن 720 جرام وتأتي بمقاومة للرياح بكفاءة أعلى، ويمكن للبطارية المميزة بقدرة 4241mAh في هذا الإصدار أن تدعم عمر تشغيل يصل إلى 46 دقيقة من التحليق، ومن المقرر أن تتوفر بسعر يبدأ من 1099 دولار.

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