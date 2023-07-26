تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الكوري خلال الحدث اليوم سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية التي تأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 المخصص لأجهزة Galaxy، وتدعم معايير IP68.

جهاز Galaxy Tab S9 Ultra

يتميز Galaxy Tab S9 Ultra بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 14.6 إنش، ودقة عرض 1848 في 2960 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتأتي الشاشة أيضاً بتقنية “Vision Booster” التي قدمت للمرة الأولى في سلسلة Galaxy S23 لتحسين جودة العرض، ودقة الألوان ونسبة السطوع.

كما تضم شاشة الجهاز نتوء للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً تدعم سامسونج هذا الإصدار بأربعة من المكبرات الصوتية بتقنية AKG، كما تدعم الشاشة تقنية إستشعار البصمة بتغطية أوسع بنسبة 20% في الشاشة.

ويأتي جهاز Galaxy Tab S9 Ultra برقاقة Snapdragon 8 Gen 2 في النموذج الخاص بأجهزة Galaxy، ويتوفر هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

كما تدعم السلسلة كاملة معايير IP68 لمقاومة الماء، وأيضاً تتوفر الأجهزة بنماذج تدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط وأخرى تدعم أيضاً الإتصال بشبكات 5G، كما تدعم الأجهزة التخزين الخارجي في microSD.

ويضم Tab S9 Ultra كاميرة خلفية مزدوجة مع فلاش LED، على أن يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، وتتميز الكاميرة الثانية بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً تدعم سامسونج السلسلة كاملة بنظام تشغيل Android 13، وواجهة One UI 5.1، ويتوفر Galaxy Tab S9 Ultra بألوان الجرافيت والبيج، بسعر يبدأ من 1199 دولار.

أجهزة Galaxy Tab S9 وTab S9 Plus

تقدم سامسونج أجهزة Galaxy Tab S9 وTab S9 Plus بشاشة Dynamic AMOLED 2X، على أن يتميز الإصدار الرئيسي بحجم شاشة 11 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، وكاميرة سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة أسفل الشاشة.

من جانب أخر يأتي جهاز Galaxy Tab S9 Plus بحجم شاشة 12.4 إنش، ونفس المواصفات في معدل التحديث، مع كاميرة خلفية مزدوجة تضم مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يأتي الجهاز بتقنية “Vision Booster”.

وتضم أجهزة Galaxy Tab S9 وTab S9 Plus رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 المخصصة لأجهزة Galaxy، ويتوفر Galaxy Tab S9 بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، بينما يأتي جهاز Plus بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

كما يدعم Tab S9 بطارية بقدرة 8400 mAh، ويضم Tab S9 Plus بطارية بقدرة 10900 mAh، على أن ينطلق الإصدارين بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

وتقدم سامسونج السلسلة كاملة بواجهة One UI 5.1، ونظام تشغيل Android 13، كما تأتي الأجهزة مع S Pen stylus.

الأسعار

يبدأ سعر Galaxy Tab S9 من 799 دولار

يبدأ سعر Galaxy Tab S9 Plus من 999 دولار

وتتوفر الأجهزة بدءاً من 11 من أغسطس، على أن تبدأ سامسونج في تلقي طلبات الحجز المسبق اليوم.

المصدر

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