تكنولوجيا: Infinix تبدأ في فتح باب الحجز لهواتف الألعاب Infinix GT 10 في 3 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ شركة Infinix في 3 من شهر أغسطس المقبل في تلقي طلبات الحجز المسبق للإصدارات الجديدة من هواتف الألعاب Infinix GT 10.

أطلق متجر “Flipkart” صفحة تشويقية لسلسلة هواتف الألعاب القادمة Infinix GT 10، والتي تؤكد على أن Infinix تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق للإصدارات الجديدة في 3 من أغسطس، على أن تقدم الشركة لعدد 5000 من طلبات الحجز المسبق عروض مجانية.

ومن المقرر أن يتلقى المستخدمين عدة من الشركة بعنوان “Pro Gaming Kit”، والتي تشمل اثنان من الملحقات التي تدعم الإتصال بالهاتف لدعم المستخدم بمشغلات للألعاب.

كما تقدم الشركة أغطية للأصابع لتعمل على خفض الإحتكاك بين أصابع المستخدم ولوحة الشاشة الزجاجية.

وتضم السلسلة القادمة هاتف Infinix GT 10 Pro المخصص للألعاب مع Infinix GT 10 Pro Plus، لذا تترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل حول سلسلة Infinix GT 10 المخصصة للألعاب.

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