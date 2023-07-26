شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع عدد مستخدمى Snapchat النشطين يوميًا بنسبة 14٪ على أساس سنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتذب تطبيق Snapchat التابع للشركة مئات الملايين من المستخدمين بفضل مرشحات الصور المبهجة وروبوت الدردشة الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يمكنه الإجابة على الأسئلة، لكنها تكافح من أجل زيادة الإيرادات باستمرار ومواكبة المنافسين مثل Meta Platforms المالكة لـ Facebook والتي تصل إلى جمهور أكبر بكثير، مما أثار أسئلة من المحللين والمستثمرين حول استراتيجيتها.

وأعطت شركة Snap، مالكة تطبيق الرسائل المصورة، توجيهات أضعف للربع الثالث مما توقعه المحللون، حيث تعمل على التنافس مع عمالقة التكنولوجيا على الدولارات الإعلانية، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 18٪.

وصرحت شركة Snap ومقرها سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا أنها تقدر إيرادات الربع الثالث بما بين 1.07 مليار دولار إلى 1.13 مليار دولار، وكان المحللون يتوقعون إيرادات بقيمة 1.13 مليار دولار، في الطرف العلوي من نطاق التوجيه.

وبالمثل، تتوقع وول ستريت 406.2 مليون مستخدم في الربع الثالث، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv، لكن Snap قالت إنها تتوقع ما بين 405 ملايين إلى 406 ملايين مستخدم نشط يوميًا.

وانخفضت أسهم Snap بنسبة 18 % إلى 10.19 دولار في تداول ما بعد السوق بعد النتائج، وفقاً لموقع gadgets360.

وقال جيسي كوهين، كبير المحللين في Investing، إن النظرة المستقبلية الضعيفة لشركة Snap "تسلط الضوء على المخاوف من أن أموال الإعلانات لن تذهب إلى شبكات التواصل الاجتماعي الأصغر وسط البيئة الاقتصادية المقيدة".

وفي وقت سابق من هذا العام، قامت الشركة بتحديث نموذج التعلم الآلي الخاص بها لتقديم المزيد من العروض الترويجية ذات الصلة للمستخدمين، والتي قالت Snap إن على المدى القصير تسبب في أن يرى عدد قليل من أكبر معلنيها "إجراءات" أقل، مثل نقر المستخدمين على الإعلانات أكثر مما فعلوا سابقًا.

وبدأ المعلنون في رؤية نتائج التغييرات، التي أدت إلى زيادة بنسبة 30 % في "التحويلات المتعلقة بالشراء" مقارنة بالربع الأول، حسبما قال سناب للمستثمرين.

وأضافت أن التحسينات ساعدت أيضًا Snap على زيادة العدد الإجمالي للمعلنين على نظامها الأساسي، على الرغم من أنها ليست كافية حتى الآن لتعويض انخفاض الطلب على الإعلانات من بعض العلامات التجارية الكبرى.

خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين، قال المدير المالي لشركة Snap ، ديريك أندرسن، إن السلع الاستهلاكية المعبأة والمطاعم وصناعات السفر كانت قوية، ولكن المعلنين في القطاعات الأخرى استمروا في مواجهة تحديات اقتصادية.

ومع ذلك، تفوقت شركة التكنولوجيا على الإيرادات وتقديرات المستخدمين للربع الثاني.

بلغت الإيرادات للربع المنتهي في 30 يونيو 1.07 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 1.05 مليار دولار، وفقًا لبيانات Refinitiv.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا على Snapchat بنسبة 14 % على أساس سنوي إلى 397 مليونًا، متجاوزًا توقعات وول ستريت عند 394.8 مليون.

وأرسل أكثر من 150 مليون شخص أيضًا أكثر من 10 مليارات رسالة إلى My AI، الروبوت Snap الذي يعمل بنظام ChatGPT والذي تم إطلاقه في فبراير، وقالت الشركة إن هذه المحادثات ستساعد Snap على معرفة المزيد عن اهتمامات المستخدمين وستؤدي إلى المزيد من الإعلانات ذات الصلة، مضيفة أنها تختبر الروابط الدعائية في ردود My AI.

وبلغت خسارة Snap الصافية 377 مليون دولار خلال الربع الثاني، متقلصة من خسارة صافية قدرها 422 مليون دولار في العام السابق.

شكك العديد من المحللين في خطة Snap لإنفاق المزيد على البنية التحتية، والتي قالت الشركة إنها ستتكلف ما بين 79 سنتًا إلى 84 سنتًا لكل مستخدم نشط يوميًا في الربع الثالث، ارتفاعًا من 70 سنتًا في الربع الثاني، وقال أندرسن إن الإنفاق يهدف إلى تحسين منصته الإعلانية وزيادة تفاعل المستخدمين مع المحتوى.