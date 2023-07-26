شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك ينتقد فيلم Barbie علي تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما حقق فيلم باربي للمخرج غريتا جيرويغ العديد من سجلات شباك التذاكر، فقد واجه تدقيقًا من بعض الذين اعتقدوا أنه يصور النسوية المعادية للرجل، ويبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Elon Musk لم يعجبه الفيلم أيضًا، حيث قال عبر حسابه علي تويتر: "سوف تفقد الوعي قبل انتهاء الفيلم"، كان ماسك يرد على ميمي باربنهايمر الذي يقارن تويتر بباربي واسمه X الجديد لشبكته الاجتماعية مع أوبنهايمر.

كما قام الممثل التلفزيوني الهندي جوهي بارمار مؤخرًا بإلقاء نظرة على فيلم باربي، في منشور على Instagram، تحدثت نجمة "Kumkum" عن مدى صدمتها من "اللغة غير اللائقة والدلالات الجنسية" في الفيلم واضطرت إلى الخروج بعد 10-15 دقيقة، ووفقًا لجوحي، فقد تبعها الكثير من أولياء الأمور حيث اتهمت المخرجين بتضليل الجمهور، وفقاً لموقع gadgets360.

وقالت والدة طفله من محبين باربى،:"بعد 10 دقائق من الفيلم، لغة غير لائقة، دلالات جنسية، وكنت أركض بفارغ الصبر من المسرح أتساءل ما الذي عرّضته للتو لطفلي.. اللغة والمحتوى في فيلمك باربي غير مناسبين حتى للأطفال الذين يبلغون من العمر 13 عامًا فما فوق، أريد أن أسأل، لماذا نصنع فيلمًا يمثل جزءًا أساسيًا من حياة الطفل ثم يكون فيه محتوى غير مناسب لهم؟ لماذا كسرت أوهام باربي المثالية؟ أتمنى أن أمحو ذكرى هذا الفيلم واستمر في الاعتقاد في صورة باربي المثالية لطفلي، الذي لديه مجموعة من صورك ويحبك كثيرًا".

وقام كل من النجوم السينمائيين من إخراج غريتا جيرويج مارجوت روبي وريان جوسلينج في الأدوار القيادية، مثل باربي وكين على التوالي، وتم عرضه في دور العرض في 21 يوليو، إلى جانب أوبنهايمر الذي أخرجه كريستوفر نولان.