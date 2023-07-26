تكنولوجيا: سلسلة ساعات Galaxy Watch6 تنطلق رسمياً بتصميم مميز بإطار قابل للتدوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج اليوم عن سلسلة ساعات Galaxy Watch6 الذكية التي تعود بتصميم الإطار القابل للتدوير، على أن تتضمن السلسلة ساعة Galaxy Watch6 Classic وGalaxy Watch6.

كشفت العملاق الكوري خلال الحدث الذي عقد اليوم عن الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية من سلسلة Galaxy Watch6، وتقدم سامسونج التصميم المميز بالإطار القابل للتدوير في ساعة Watch6 Classic.

وتتوفر الإصدارات الجديدة باثنان من الأحجام وأيضاً تدعم بعض النماذج الإتصال بشبكات LTE عبر شريحة eSIM.

أيضاً تقدم سامسونج سلسلة Galaxy Watch6 ببعض التحسينات مقارنة بالجيل السابق، وتتوفر Watch6 بأحجام 44 أو 40مم بتصميم نحيف لإطار الشاشة، على أن يضم الإصدار المميز بحجم 44مم شاشة بحجم 1.5 إنش، ويأتي الإصدار الأصغر بحجم شاشة 1.3 إنش.

من جانب أخر تأتي ساعة Galaxy Watch6 Classic الذكية بنفس الأحجام في الشاشة، بينما يأتي الإختلاف في النموذج المميز بإطار قابل للتدوير الذي يتوفر بأحجام 47 و43 إنش.

كما تضم سلسلة Galaxy Watch6 كاملة شاشة بتقنية Super AMOLED بألوان كاملة AOD وطبقة من sapphire في الجزء العلوي للحماية.

ويدعم الساعات الذكية رقاقة معالج Exynos W930 التي توفر آداء أسرع بنسبة 18%، وسرعة 1.4 GHz، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام وسعة تخزين 16 جيجا بايت.

أيضاً تقدم سامسونج سلسلة Watch6 بتحسينات في البرمجيات، مع مستشعر لقياس حرارة الجلد، ومستشعر لرصد ضربات القلب، مع تتبع لحالة وعمق نوم المستخدم.

كما تدعم الساعات الذكية قياس مستوى الضغط، ورصد معدل ECG، ومعدل ضربات القلب، وتنبيهات HR، وإستشعار لسقوط المستخدم.

وتدعم سلسلة Watch6 أيضاً خدمة Samsung Wallet للدفع، ويمكن أن تدعم للتحكم في مصراع الكاميرة عن بعد، وتأتي الساعات بنظام WearOS، وتدعم تطبيقات جوجل وأيضاً التطبيقات الخارجية.

وتضم ساعات Watch6 وWatch6 Classic بطارية بقدرة 425 mAh في النماذج المميزة بأحجام 44 أو 47مم، بينما تضم الإصدارات الأصغر بطارية بقدرة 300 mAh.

كما يدعم الجيل الجديد من ساعات سامسونج معايير IP68 و MIL-STD-810H، وتتوفر ساعة Galaxy Watch6 بألوان الجرافيت لكافة الأحجام والفضي لحجم 44مم فقط والذهبي لحجم 40مم فقط بسعر يبدأ من 299 دولار.

بينما تتوفر Galaxy Watch6 Classic بألوان الأسود والفضي بسعر يبدأ من 399 دولار، وتتوفر الساعات الذكية للحجز المسبق اليوم على أن يبدأ الشحن في 11 من أغسطس.

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