تكنولوجيا: سامسونج تخطط لدعم سلسلة Galaxy S24 بمعالجات Exynos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط العملاق الكوري لإستخدام معالجات Exynos من جديد في السلسلة القادمة من هواتف Galaxy S24.

كشف تقرير من “Pocket Lint” الذي ارتكز على معلومات جاءت من سامسونج عن خطط العملاق الكوري للعودة لإستخدام معالجات Exynos في بعض من نماذج هواتف Galaxy S24.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن سامسونج تدعم هاتف Galaxy S23 FE برقاقة Exynos 2200 في بعض الأسواق، وهو ما أكدت عليه إختبارات Geekbench للهاتف.

ومن المتوقع أن تقدم سامسونج رقاقة معالج Exynos 2400 للجيل القادم من سلسلة Galaxy S24، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الرقاقة تتضمن وحدات حوسبة أكثر 4 مرات من وحدات Xclipse 920 التي تدعم رقاقة Exynos 2200، ومن المتوقع أن تأتي رقاقة Exynos 2400 بتعزيز كبير في الجرافيك.

أيضاً كشفت إختبارات أولية لرقاقة Exynos 2400 عن آداء الأنوية الأحادية الذي يحاكي تقريباً آداء رقاقة SD 8 Gen 2 المخصصة لهواتف Galaxy، بينما تقدم الرقاقة آداء في الأنوية المتعددة أعلى بنسبة 20%، إلا أن رقاقة Exynos 2400 ستواجه منافسة مع رقاقة كوالكوم القادمة 8 Gen 3.

المصدر

اعلان





