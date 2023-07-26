شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يرفض عرض Meta للحد من استخدام البيانات الإعلانية للمنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت Meta Platforms الحد من استخدام البيانات الإعلانية للمنافسين في خدمة Facebook Marketplace عبر الإنترنت في محاولة لتسوية تحقيق مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، ولكن المنظمين أعطوه كتفًا باردًا، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وقال الأشخاص إن عرضها شمل أيضًا الحد من استخدام البيانات الإعلانية لتطوير منتجات تتنافس مع المعلنين.

ويشير اقتراح Meta، على غرار الاقتراح المقدم إلى وكالة المنافسة البريطانية في مايو، إلى أنه سيتعين على الشركة بذل المزيد من الجهد لمواجهة اتهامات هيئة الرقابة في الاتحاد الأوروبي إذا أرادت تجنب غرامة محتملة.

لكن المصادر قالت إنه ليس من المتوقع أن تحسن ميتا عرضها، وقالت الجهة التنفيذية في المملكة المتحدة في رأي أولي إن عرض Meta يعالج مخاوفها.

وتخاطر الشركات بغرامات تصل إلى 10 % من مبيعاتها العالمية بسبب انتهاكات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، وفقاً لموقع gadgets360.

وسعت أشهر شبكة اجتماعية في العالم إلى تسوية تحقيق الاتحاد الأوروبي الذي بدأ في يونيو من العام الماضي، حسبما قال أشخاص آخرون مطلعون على الأمر لرويترز في ديسمبر الماضي، ولم يتم الإبلاغ سابقًا عن تفاصيل امتيازات Meta المقترحة.

وامتنعت كل من المفوضية الأوروبية وميتا عن التعليق.

اتهمت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي شركة Meta بإساءة استخدام قوتها السوقية من خلال ممارستين، كانت إحداهما تربط خدمة الإعلانات عبر الإنترنت Facebook Marketplace بشبكتها الاجتماعية Facebook.

يُزعم أن الآخر كان شروطه التجارية غير العادلة المفروضة على خدمات الإعلانات المنافسة عبر الإنترنت والتي تعلن على Facebook أو Instagram، واعترض ميتا على اتهامات الاتحاد الأوروبي في جلسة مغلقة في وقت سابق من هذا الشهر.