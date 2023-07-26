تكنولوجيا: هواوي تدعم سلسلة Mate 60 القادمة بتصميم دائري للكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التسريبات المصورة خطط هواوي لدعم سلسلة هواتف Mate 60 القادمة بتصميم دائري لوحدة الكاميرة الخلفية.

قدمت هواوي سلسلة هواتف Mate 50 في شهر سبتمبر الماضي، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط هواوي لتغيير جدولها الزمني هذا العام، لذا من المتوقع أن تكشف هواوي عن سلسلة Mate 60 قريباً.

ولقد أوضحت التسريبات المصورة مؤخراً خطط هواوي لجلب تصميم يحاكي نظام “Dynamic Island” الذي قدم من ابل، واليوم جاءت تفاصيل جديدة توضح تصميم الغطاء الخلفي في Mate 60.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات الجديدة أن تتبنى سلسلة Mate 60 التصميم الدائري في وحدة الكاميرة الخلفية، على أن يحاكي تصميم الإصدار السابق للشركة.

وتعود الصور المسربة للغطاء الخلفي في هاتف Mate 60 والذي يكشف عن تصميم وحدة الكاميرة الدائري الذي يتوسط الجزء العلوي من غطاء الهاتف، كما تكشف الصور عن وجود عدد 4 من فتحات الكاميرة الرئيسية، مع عدد من الفتحات الصغيرة للمستشعرات.

من جانب أخر تختلف إعدادات الكاميرة عن إصدار هواوي السابق Mate 50، ولقد أشارت التسريبات إلى أن هواوي تستخدم كاميرة periscope بتقنية جديدة في سلسلة Mate 60.

أيضاً تظهر فتحة دائرية أخرى إلى أسفل إعدادات الكاميرة والتي تعود للجزء الخاص بتقنية الشحن اللاسلكي، ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن هواوي قد تستخدم رقاقة الشركة الخاصة في هذه السلسلة، بينما تشير تفاصيل أخرى إلى أن سلسلة Huawei Mate 60 تأتي برقاقة Snapdragon 8 Gen 2 هذا العام.

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