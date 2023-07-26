تكنولوجيا: ابل تسعى لدعم هواتف الأيفون بشاشات OLED بدون حواف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسعى شركة ابل لتقليص حواف شاشات OLED في الإصدارات المستقبلية من هواتف الأيفون، ولقد بدأت عملاق التكنولوجيا بالفعل في توجيه موردي الشركة لتطوير شاشات OLED بدون حواف تقريباً.

أشارت أحدث التقارير إلى أن ابل قد طلبت من موردي الشركة Samsung Display وLG Display تطوير شاشات OLED بدون حواف، كما تقدم الشركة هواتف iPhone 15 Pro هذا العام بتصميم نحيف لحواف الشاشة.

وتشير التوقعات إلى أن ابل تضع الركائز الأولى لتنفيذ رؤيتها في تطوير هواتف الأيفون المستقبلية بشاشة كاملة دون أي فتحات في الشاشة للكاميرة مع حواف فائقة النحافة أو بدون حواف تقريباً.

من جانب أخر تواجه ابل بعض الصعوبات لتنفيذ تصميم الشاشة الكاملة بدون حواف أو فتحات للكاميرة الأمامية، حيث لا تتميز طبقة الفيلم الخارجية بالتصميم النحيف بشكل كافي لإضافة كاميرة أسفل الشاشة.

أيضاً تتضمن الشاشة طبقة TFE التي تعمل على حماية شاشة OLED من الرطوبة والأكسجين، وهي طبقة مضغوطة تعمل على سد الفجوات، لذا تعد من الصعوبات التي تواجه ابل في تطوير كاميرة أسفل الشاشة.

كما تحرص ابل على الإستمرار في دعم هواتف الأيفون بالتصميم المسطح في الشاشة، وذلك لتفادي خفض متانة وقوة تصميم هواتف الأيفون، لذلك يواجه موردي ابل بعض الصعوبات لتنفيذ رؤية الشركة في تطوير شاشات OLED لهواتف الأيفون المستقبلية.

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