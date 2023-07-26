شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة.. الأرض معرضة لخطر الانهيار الكارثى في عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة إلى أن تيار المحيط الأطلسي الذي يجلب الدفء من المناطق الاستوائية إلى أوروبا يمكن أن ينهار في وقت أقرب بكثير مما كان يعتقد العلماء سابقًا.

يُعرف هذا التيار، المعروف باسم دوران الانقلاب في خط الطول الأطلسي (AMOC)، بالمملكة المتحدة ودول أخرى في شمال غرب أوروبا من الحصول على نفس فصول الشتاء الجليدية التي غالبًا ما يتم اختبارها على نفس خطوط العرض في كندا.

لكن دراسة جديدة تشير إلى أن التيار يمكن أن ينهار في وقت أقرب بكثير مما كان يعتقد سابقًا - مما يؤدي إلى تأثيرات مناخية شديدة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لصحيفة "مترو".

يقود دوران الانقلاب الطولي الأطلسي (Amoc) الماء الدافئ شمالًا، والذي يبرد ويتبخر أثناء تحركه، ويصبح أكثر ملوحة وكثافة، حيث يؤدي ذلك إلى غرقها والتوجه جنوباً قبل أن يتم سحبها إلى السطح وتدفئتها مرة أخرى، مع تكرار الدورة.

ومع ذلك ، نظرًا لأن الاحترار العالمي أدى إلى ذوبان الجليد في نصف الكرة الشمالي، ولا سيما من الغطاء الجليدي في جرينلاند، فقد زاد حجم المياه العذبة في المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى ذلك، زادت أيضًا درجة الحرارة الإجمالية للمحيطات، مما زاد من اضطراب الدورة.

أظهرت العديد من الدراسات أن أموك من المرجح أن تضعف في المستقبل ، مع توقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه قد ينهار في القرن المقبل.

ومع ذلك، تشير دراسة جديدة إلى أنه "من المرجح" حدوث انهيار كامل أو جزئي في هذا القرن، وفي وقت مبكر من عام 2025، وهي تصف ضعفًا عامًا للتيار عندما يقترب من نقطة التحول.

قال العلماء إن انهيار أموك سيكون له تأثير كارثي على كل شخص على الأرض، لأنه في غضون بضعة عقود سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة عبر نصف الكرة الشمالي وتحويل أنماط هطول الأمطار جنوبًا، مما يؤدي إلى تجويع أماكن مثل المملكة المتحدة للمياه العذبة اللازمة الشرب والزراعة.

هناك تأثير آخر يتمثل في زيادة درجة حرارة المناطق المدارية بشكل أسرع مما يحدث حاليًا، حيث ستبقى الحرارة التي عادة ما يتم إحضارها شمالًا هناك.