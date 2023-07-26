شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايلون ماسك يغير شعار Twitter مرة أخرى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد استبدال طائر Twitter الأزرق الصغير بشعار X ، قام Elon Musk بتغييره مرة أخرى، استبدل Musk شعار X على Twitter بشعار يحتوي على خطوط أكثر سمكًا قليلاً - لكنه قال بعد ذلك إنه سيعكس التغيير.

كتب ماسك على تويتر: "لا أحب الأشرطة السميكة ، لذا فهي تعود إلى الوراء"، "سيتطور الشعار بمرور الوقت." يمكنك أن ترى كيف يقارن الشعاران في الصورة المضمنة وفقا لتقرير theverge.

كان الشعار المحدث قد شق طريقه بالفعل إلى صفحة Twitter الرئيسية، حتى أن Musk قام بتغيير صورة ملفه الشخصي لتتطابق. ومع ذلك، لم يظهر أي من الشعارين في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بتويتر.

فى حين أن الشعار المحدث مختلف قليلاً فقط، فإنه يبدو أقرب إلى التصميم المضمن في تغريدة متابعة من مستخدم Twitter سوير ميريت، الذي حصل ماسك على الشعار الجديد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في يوم الأحد، أعلن ماسك أنه سيعيد تسمية Twitter إلى "X" وقال إنه إذا أرسل شخص ما شعارًا "جيد بما فيه الكفاية" في تلك الليلة، فسيتم نشره في اليوم التالي، قام Musk لاحقًا بتثبيت تغريدة من Merritt تحتوي على مقطع فيديو لشعار X ، والذي ظهر على الموقع بعد فترة وجيزة .

يبدو الإصدار الأول من الشعار مشابهًا جدًا لخط Monotype's Special Alphabets 4 ويتطابق أيضًا مع حرف Unicode، قال ماسك إنه سيكون بمثابة تصميم "مؤقت"، على الرغم من أنه من غير الواضح متى (أو ما إذا كان) سيستقر على التصميم النهائي.