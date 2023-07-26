شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايلون ماسك يغير شعار Twitter مرة أخرى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
كتب ماسك على تويتر: "لا أحب الأشرطة السميكة ، لذا فهي تعود إلى الوراء"، "سيتطور الشعار بمرور الوقت." يمكنك أن ترى كيف يقارن الشعاران في الصورة المضمنة وفقا لتقرير theverge.
كان الشعار المحدث قد شق طريقه بالفعل إلى صفحة Twitter الرئيسية، حتى أن Musk قام بتغيير صورة ملفه الشخصي لتتطابق. ومع ذلك، لم يظهر أي من الشعارين في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بتويتر.
فى حين أن الشعار المحدث مختلف قليلاً فقط، فإنه يبدو أقرب إلى التصميم المضمن في تغريدة متابعة من مستخدم Twitter سوير ميريت، الذي حصل ماسك على الشعار الجديد خلال عطلة نهاية الأسبوع.
يبدو الإصدار الأول من الشعار مشابهًا جدًا لخط Monotype's Special Alphabets 4 ويتطابق أيضًا مع حرف Unicode، قال ماسك إنه سيكون بمثابة تصميم "مؤقت"، على الرغم من أنه من غير الواضح متى (أو ما إذا كان) سيستقر على التصميم النهائي.
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