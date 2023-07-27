شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صفحة أمازون الجديدة تنبه المشترين للمنتجات المرتجعة أو المنتجات غير الآمنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جادلت أمازون بأنها ليست مسؤولة عن المنتجات التي تبيعها الشركات الأخرى على موقعها، لكنها الآن تضيف طبقة جديدة للسماح للعملاء بمعرفة تنبيهات الاستدعاء والسلامة.
وتقول أمازون إنها تقوم "بشكل استباقي دائمًا" بإخطار العملاء بالعناصر التي تم شراؤها على موقعها والتي تعد جزءًا من عملية سحب أو بها تنبيهات أمان بخلاف ذلك. ولكن الآن تقوم الشركة بإنشاء مكان مخصص حيث تقول إن العملاء يمكن أن يكونوا أكثر وعياً بعمليات الاستدعاء الصادرة على العناصر المطلوبة من أمازون، وسيحصل العملاء أيضًا على "بريد إلكتروني مخصص" يحتوي على تفاصيل حول استدعاء المنتج ، بالإضافة إلى لافتة تنبيه ملصقة على صفحة "طلباتك".
عند الضغط فوق تنبيه استدعاء المنتج، ومع ذلك ستحصل عليه، سيتم ربطه مرة أخرى بصفحة "استدعاءاتك وتنبيهات سلامة المنتج" في أمازون، من هناك، يمكنك معرفة ما هي المخاطر على المنتج تحديدًا وما هي العلاجات المتاحة، بما في ذلك المبالغ المستردة أو المرتجعات أو الإصلاحات، من الناحية النظرية، على الأقل، يعني هذا أن أمازون ستتواصل مع كل عميل ربما يكون قد اشترى منتجًا تم استرجاعه، ولن يكون البائعون هم السبيل الأساسي لتوصيل تعليمات المناولة.
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