شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صفحة أمازون الجديدة تنبه المشترين للمنتجات المرتجعة أو المنتجات غير الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جادلت أمازون بأنها ليست مسؤولة عن المنتجات التي تبيعها الشركات الأخرى على موقعها، لكنها الآن تضيف طبقة جديدة للسماح للعملاء بمعرفة تنبيهات الاستدعاء والسلامة.

وتمتلك أمازون مكانًا جديدًا لمشاركة معلومات استدعاء المنتج للمنتجات المشتراة على موقعها، ويمكن أن تساعد صفحة التنبيه المخصصة المستهلكين في معرفة ما إذا كان أي شيء اشتروه على Amazon به مشكلات معروفة تجعل الاستمرار في استخدامه أمرًا خطيرًا، وفقا لتقرير theverge.

وتقول أمازون إنها تقوم "بشكل استباقي دائمًا" بإخطار العملاء بالعناصر التي تم شراؤها على موقعها والتي تعد جزءًا من عملية سحب أو بها تنبيهات أمان بخلاف ذلك. ولكن الآن تقوم الشركة بإنشاء مكان مخصص حيث تقول إن العملاء يمكن أن يكونوا أكثر وعياً بعمليات الاستدعاء الصادرة على العناصر المطلوبة من أمازون، وسيحصل العملاء أيضًا على "بريد إلكتروني مخصص" يحتوي على تفاصيل حول استدعاء المنتج ، بالإضافة إلى لافتة تنبيه ملصقة على صفحة "طلباتك".

تعرضت أمازون لانتقادات لكونها بطيئة جدًا في سحب المنتجات الخطرة مثل كبلات USB المحملة، بما في ذلك تلك التي تندرج تحت العلامة التجارية AmazonBasics ، ولسنوات، في الدعاوى القضائية بشأن مجففات الشعر أو الألواح الطائرة التي يمكن أن تشعل النار في منزلك أو العناصر المستوردة بشكل غير قانوني، وجادلت أمازون بأنها أكثر من منصة تعمل كوسيط بين المشترين والبائعين أكثر من كونها متجرًا للبيع بالتجزئة وليست مسؤولة عن هؤلاء العناصر كبائع، هذه ليست سوى بعض الأسباب التي دفعت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية إلى رفع دعوى قضائية ضد أمازون في عام 2021 ، قائلة: "إننا نسعى إلى أن تكون أمازون مسؤولة عن المنتجات الاخرى التى تبيعها "على موقعها."

عند الضغط فوق تنبيه استدعاء المنتج، ومع ذلك ستحصل عليه، سيتم ربطه مرة أخرى بصفحة "استدعاءاتك وتنبيهات سلامة المنتج" في أمازون، من هناك، يمكنك معرفة ما هي المخاطر على المنتج تحديدًا وما هي العلاجات المتاحة، بما في ذلك المبالغ المستردة أو المرتجعات أو الإصلاحات، من الناحية النظرية، على الأقل، يعني هذا أن أمازون ستتواصل مع كل عميل ربما يكون قد اشترى منتجًا تم استرجاعه، ولن يكون البائعون هم السبيل الأساسي لتوصيل تعليمات المناولة.