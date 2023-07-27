شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: 8% ارتفاع فى الإيرادات وانتعاش إكس بوكس عن أجهزة ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت Microsoft للتو الربع الرابع والأخير من نتائجها المالية لعام 2023 وحققت شركة البرمجيات 56.2 مليار دولار من العائدات وصافي الدخل 20.1 مليار دولار خلال الربع الرابع ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% وزاد صافي الدخل بنسبة 20%.

كما هو متوقع، تضررت عائدات Windows والأجهزة بشدة مرة أخرى هذا الربع ، لكن Xbox انتعش إلى حد ما على الأقل من جانب المحتوى وتستمر أعمال السحابة والمكاتب والخوادم من Microsoft في تعويض سوق أجهزة الكمبيوتر الأضعف.

ولم تكن السنة المالية 2023 لشركة Microsoft بأكملها رائعة بالنسبة لإيراداتها من Windows والأجهزة مقارنة بالسنة المالية 2022 ، وفقا لتقرير theverge.

وانخفضت عائدات Windows OEM ، السعر الذي يدفعه مصنعو أجهزة الكمبيوتر لشركة Microsoft لوضع Windows على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، بشكل كبير خلال السنة المالية بأكملها ، أو أربعة أرباع متتالية في الربع الرابع ، هذا يعني أن عائدات Windows OEM انخفضت بنسبة 12% ، وهو ما تقول Microsoft إنه "كان مدفوعًا بشكل أساسي بسوق أجهزة الكمبيوتر."

وتلقى شركة الأبحاث IDC باللوم على "الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، والطلب الضعيف من كل من القطاعين الاستهلاكي والتجاري ، والتحول في ميزانيات تكنولوجيا المعلومات" لستة أرباع متتالية من الانكماش في سوق أجهزة الكمبيوتر، كما أثر انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر على عائدات أجهزة Microsoft مرة أخرى.

وتشتمل الأجهزة في Microsoft على HoloLens وملحقات الكمبيوتر وأجهزة Surface وانخفض إجمالي إيرادات الأجهزة بنسبة 20% في الربع الرابع ، وحذر المدير المالي لشركة Microsoft آمي هود ، في مكالمة أرباح اليوم من أن الربع القادم سيكون أسوأ.

وتتوقع Microsoft أن تنخفض إيرادات الأجهزة المالية للربع الأول من عام 2024 على الأرجح في "منتصف الثلاثينيات" ، وذلك بفضل سوق أجهزة الكمبيوتر بشكل عام و "التعديلات التي أجريناها في محفظتنا مع زيادة التركيز على منتجاتنا المتميزة ذات الهامش الأعلى." كشفت Microsoft في وقت سابق من هذا العام أنه تم إيقاف استخدام أجهزة الماوس ولوحات المفاتيح وكاميرات الويب الخاصة بها لصالح ملحقات Surface المتميزة .

وتقوم Microsoft أيضًا بتصنيع أجهزة Xbox ، منفصلة عن أجهزتها الأخرى وانخفضت عائدات أجهزة Xbox بنسبة 13% في الربع الرابع ، لذلك من المحتمل أن تستمر Microsoft في المعاناة من إمدادات الأجهزة والطلب الضعيف على وحدات تحكم Xbox Series S / X الخاصة بها. أو قد يكون مرتبطًا باستراتيجية Microsoft طويلة المدى وموازنة تكاليف الأجهزة مقابل المحتوى وإمكانات السحابة.

ومع ذلك ، ارتفعت عائدات محتوى وخدمات Xbox ، والتي تشمل Xbox Game Pass بنسبة 5% كما ارتفعت إيرادات الألعاب الإجمالية بنسبة 1٪ فقط. يشير هذا إلى أن Xbox Game Pass قد نما عامًا بعد عام ، على الرغم من أن Microsoft لا تزال لا تقدم أرقام المشتركين المحدثة. توقعت Microsoft أن يكون معدل المراهقين منخفضًا إلى متوسط ​​لعائدات خدمات ومحتوى Xbox ، لذا فإن 5% فقط هي خسارة هنا ، وألقى المدير المالي لشركة Microsoft Amy Hood باللوم في الخطأ على "الضعف في أداء محتوى الطرف الأول والطرف الثالث" فى مكالمة أرباح اليوم.

وقالت Microsoft إن Xbox Game Pass نما إلى 25 مليون مشترك في يناير 2022 ، لكن لم يكن لدينا تحديث لأكثر من 18 شهرًا حتى الآن.

وكشف Phil Spencer، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming في أكتوبر أن نمو Xbox Game Pass قد توقف على جانب وحدة التحكم في الخدمة، على الرغم من ذلك تبذل Microsoft جهدًا أكبر مع نمو PC Game Pass بدلاً من ذلك ، مع إطلاق PC Game Pass في 40 سوقًا جديدًا في وقت سابق من هذا العام.