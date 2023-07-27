شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور الأقمار الصناعية المذهلة تظهر تأثير حرائق الغابات فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضى السكان والآلاف من المصطافين الأيام الأخيرة هربًا من حرائق الغابات فى أجزاء من اليونان، مع صور إخبارية مثيرة تظهر سماء مليئة بالدخان تتوهج باللون البرتقالي مع اشتعال الحرائق.

وتم تسليط الضوء على حجم الكارثة من خلال الصور الرائعة التي التقطتها العديد من أقمار المراقبة الصناعية التي تدور حول الأرض.

وشاركتها EUMETSAT (المنظمة الأوروبية لاستغلال أقمار الأرصاد الجوية)، تُظهر الصور ولقطات الفيديو بوضوح مدى الدخان والنار التي أثرت على جزيرتي إيفيا ورودس اليونانية.

وتُظهر الصورة حريقًا في الجزء الجنوبي من إيفيا، وهو مشابه في الحجم لولاية رود آيلاند، تم التقاطه في 24 يوليو من قبل القمر الصناعي Sentinel-2 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA). لتسليط الضوء على النار، جمعت الصورة نطاقات الألوان الطبيعية مع بيانات الأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة للقمر الصناعي.

وقالت في رسالة نشرت مع اللقطات "الحرائق الكارثية في رودس يمكن رؤيتها بوضوح من الفضاء هنا ، حيث لاحظت MTG-I1 أعمدة الدخان الكبيرة الناتجة يوم السبت وفقا لتقرير digitartlend.

في موضوع مصاحب للمنشور، يشرح يوميتسات كيف قام بتعديل اللقطات لجعلها تبدو طبيعية أكثر.

في صورة أخرى لا تصدق، يمكن رؤية الدخان يتصاعد من رودس، تتطاير جنوبا بفعل الرياح التي تنشر الحرائق الكارثية وتعوق الجهود المبذولة لاحتوائها ويشير EUMETSAT إلى أن هذه صورة "ملونة زائفة" مصممة لتسليط الضوء على انتشار الدخان.

وفي بعض الأخبار الجيدة للمشاركين، توقعت خدمة الأرصاد الجوية اليونانية أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض في المنطقة اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.