تكنولوجيا: شات جى بى تى يصل أندرويد بالتدريج على مستوى دول العالم.. اعرف إزاى

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القاهرة - سامية سيد - تطبيق OpenAI's ChatGPT متاح الآن لنظام Android ، ولكن لا يمكن للجميع الحصول عليه على الفور.

وعند الإطلاق، يمكن للموجودين في الولايات المتحدة والهند والبرازيل وبنجلادش تنزيل التطبيق من متجر Google Play ، مع إضافة "بلدان إضافية" "خلال الأسبوع المقبل".

يعكس هذا الإطلاق الإصدار الذي تم طرحه على iPhone قبل شهرين ، والذي تم إطلاقه أولاً في الولايات المتحدة قبل إتاحته على نطاق أوسع بعد بضعة أيام.

وحتى الآن ، لا يزال بإمكان مستخدمي Android استخدام chatbot ChatGPT المدعوم بالذكاء الاصطناعي على هواتفهم ، ولكن فقط عبر متصفح الويب للجوال كما تتوقع ، يقدم التطبيق واجهة أكثر ودية لتحسين سهولة الاستخدام.

وتكشف القائمة على متجر Google Play أن التطبيق مجاني، ويقوم بمزامنة السجل الخاص بك عبر الأجهزة، وسوف يتضمن أحدث التحسينات من OpenAI عندما تصبح متاحة.

ويمكنك استخدام التطبيق للحصول على إجابات للأسئلة، والعثور على الإلهام الإبداعي، وتعلم الأشياء، وإنشاء الملخصات، والحصول على المشورة، ومسودة الرسائل، وما إلى ذلك وفقا لتقرير digitartlend.

فقط كن حذرًا فيما تفعله بردودها، ومع ذلك، فإن التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، رغم أنها مثيرة للإعجاب للغاية للطريقة التي تتحدث بها بطريقة شبيهة بالبشر، لا تزال في مراحلها المبكرة نسبيًا ويمكن أن يُعرف عنها ضخها معلومات خاطئة - مع عواقب وخيمة من وقت لآخر.

وأشار OpenAI إلى أن تطبيق Android كان وشيكًا عندما أضاف قائمة به على متجر Google Play قبل بضعة أيام. ثم ظهر يوم الثلاثاء، زر "تثبيت" ، مما يسمح بالتنزيلات.

شهد تطبيق ChatGPT لأجهزة iPhone عددًا كبيرًا من التنزيلات عند إصداره، لذلك يتوقع OpenAI رؤية نفس الشيء لإصدار Android.