شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر مايكروسوفت يستخدم الذكاء الاصطناعى لعرض أفضل تطبيقات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن مركز AI مخصص في متجر مايكروسوفت، والذي يتم طرحه لمزيد من المستخدمين، وهي ميزة كانت مقتصرة في السابق على Dev Channel Insiders في الولايات المتحدة، وتقوم مايكروسوفت بطرح ملخصات المراجعة التي تم إنشاؤها بواسطة AI لتطبيقات Microsoft Store لـ Windows Insiders.

وسبق أن أصدر عملاق التكنولوجيا عدة إعلانات تتعلق بالذكاء الاصطناعي (AI) عبر منتجاتها وخدماتها خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، تضمنت دمج بينج في ChatGPT و Windows Copilot من OpenAI وغيرها.

وشارك المهندس الرئيسي لمتجر مايكروسوفت، رودي هوين، تغريدة للإعلان عن توفر الميزة في المعاينة لجميع المطلعين في الولايات المتحدة.

تم تصميم هذه الميزة لتحسين تجربة البحث والمراجعة لمستخدمي ويندوز، قبل تنزيل تطبيق جديد من متجر مايكروسوفت، يميل المستخدمون إلى زيارة قسم المراجعة، يساعد هذا القسم في التحقق من أداء التطبيق وتجاربه مع المستخدمين الآخرين.

ستمنع الميزة ملخصات المراجعة التي تم إنشاؤها بواسطة AI من Microsoft Store المستخدمين من التمرير غير الضروري، سيساعد أيضًا المستخدمين في الحصول على جميع المعلومات التي يحتاجون إلى معرفتها حول التطبيق في لمحة.

ستساعد ميزة مراجعة التطبيقات المستندة إلى AI مستخدمي ويندوز على اتخاذ قرارات مستنيرة قبل تنزيل التطبيقات وتثبيتها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

ومن المتوقع أيضًا أن تعمل هذه الميزة على تحسين الإنتاجية من خلال توفير الوقت الذي يحتاجه المستخدمون لإجراء جميع المراجعات.

تشير الشائعات أيضًا إلى أن المراجعات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون متحيزة.