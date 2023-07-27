شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذة الأسباب.. تعرضت مركبة الفضاء سبيس إكس دراجون لخلل في محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت مركبة الشحن الفضائية سبيس إكس لخلل في الفضاء خلال مهمتها الأخيرة.

وقال مسؤول في SpaceX، إن مركبة سبيس إكس دراجون رست بمحطة الفضاء الدولية لمدة 23 يومًا في يونيو ، وكان صمام الدافع مفتوحًا بسبب مشكلة التآكل .

قال بنجي ريد، كبير مديري برنامج رحلات الفضاء البشرية في سبيس إكس، في هذه الفرصة التي تم بثها على الهواء مباشرة: "لم يؤثر ذلك على المهمة على الإطلاق". نظرًا لأن مركبة الفضاء الخاصة بـ SpaceX متشابهة بدرجة كافية بين إصدارات البضائع و Crew Dragon ، فإن المهندسين يبحثون في جميع المركبات الفضائية قيد الإنتاج لمعالجة المشكلة وفقا لتقرير space.

وحتى الآن لن يكون لهذا الموقف أي تأثير على تاريخ إطلاق مهمة رائد الفضاء التالية ، المعروفة باسم Crew-7، وسيتم إطلاق Crew-7 مع رائد فضاء ناسا جاسمين موغبيلي، ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موغنسن ، ورائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ساتوشي فوروكاوا، وكونستانتين بوريسوف من روسكوزموس.

سيتوجهون إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في الساعة 6:56 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 17 أغسطس.

وقال ريد إن الصمام المعروف باسم صمام العزل مصمم للعمل في حالة حدوث تسرب في الدافع. نظرًا لعدم حدوث تسرب في الوقت الذي كان فيه مغلقًا ، لم يكن من الضروري أن يخدم الصمام أي غرض.

وعادت المركبة الفضائية المصابة، المعروفة باسم CRS-28، إلى الأرض بشكل طبيعي في 30 يونيو بعد 25 يومًا في الفضاء، وبعد التحقق من الصمام في CRS-28، فحص SpaceX خط المركبة الفضائية بأكمله، وقال ريد إنهم وجدوا "تآكلًا بين وحدات معينة" ، وهو ما تبحث سبيس إكس في تحديده ومعالجته.

كجزء من هذا العمل، اختبرت سبيس إكس بالفعل جميع صمامات العزل في طاقمها الستة، وستواصل سبيس إكس القيام بذلك أثناء صيانتها العادية واعتمادها للطيران، وقال "في هذه المرحلة لم يتم التعرف على أي سلوك غير طبيعي في أي من هذه الصمامات وجميعها تعمل وتفتح وتغلق بشكل مناسب.

فى حين أن هناك صمامات احتياطية متاحة لعزل التسرب في حالة حدوث مشكلة، قال ريد إن سبيس إكس ستبذل قصارى جهدها لمعالجة السبب الجذري وإبقاء ناسا على اطلاع بالتطورات.

وأضاف: "سنواصل العمل عن كثب مع وكالة ناسا وجميع فرق سبيس إكس لدينا لضمان استعدادنا للطيران".

وأكد أن مهندسي سبيس إكس "سيواصلون اختباراتنا الصغيرة والمراجعات التي كنا نقوم بها، وهذه دائمًا ما تمنحنا فرصة للتراجع، ومراجعة البيانات، والاستماع إلى الأجهزة، والتخفيف من أي مخاطر."