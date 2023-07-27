شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف حققت جوجل طفرة فى إيراداتها رغم التباطؤ والركود؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجلت الشركة الأم لجوجل - ألفابت - نموًا للربع الرابع على التوالي، وفقًا للنتائج الفصلية للشركة، فقد سجلت نموًا من رقم واحد للربع الثاني، فقد بلغت الإيرادات الموحدة للشركة 74.6 مليار دولار، بزيادة 7% مقارنة بالعام الماضي، وسط انتشار الحديث عالميا عن التباطؤ والركود.
وقال روث بورات، المدير المالي لشركة جوجل، إن البحث لا يزال هو المساهم الأكبر في نمو الإيرادات، حيث بلغت عائدات بحث جوجل والإعلانات الأخرى حوالي 42.6 مليار دولار في الربع، وارتفعت عائدات إعلانات يوتيوب البالغة 7.7 مليار دولار بنسبة 4% لشركة Alphabet.
وأطلقت جوجل أيضًا أول جهاز قابل للطي في هذا الربع، ولديها مجموعة من الأجهزة ذات المظهر الصحي إلى حد ما، لكن الأقسام الأخرى هي التي تستمر في العمل.
كشفت جوجل، في وقت سابق من هذا العام، أن الإيرادات عبر منتجات يوتيوب بلغت حوالي 40 مليار دولار للشهر الـ 12 المنتهي في مارس.
كما أظهر قسم السحابة في جوجل نموًا مع زيادة الإيرادات بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي، قال بورات خلال مكالمة المستثمرين: "نتائجنا المالية للربع الثاني تعكس تسارع النمو في البحث والزخم في السحابة".
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