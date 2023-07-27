شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تنزيل برنامج AI Chatbot من OpenAI على نظام Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق ChatGPT، روبوت الدردشة AI من OpenAI ، على نظام Android بعد أن أصبح متاحًا لمستخدمي iOS لمدة شهرين، وسيتم طرح إصدار Android من التطبيق على مراحل وسيكون مفتوحًا مبدئيًا للمستخدمين في الولايات المتحدة والهند وبنغلاديش والبرازيل.

وتتطلع OpenAI إلى توسيع التطبيق ليشمل المزيد من البلدان خلال الأسبوع المقبل، ويتوفر تطبيق ChatGPT لنظام Android مجانًا، لكن OpenAI تقدم اشتراكًا اختياريًا للوصول إلى نموذج لغة كبير أفضل (GPT-4) وميزات إضافية، وفقاً لموقع gadgets360.

وتطبيق ChatGPT Android متاح للتنزيل من خلال متجر Google Play ومتوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث، أصبح التطبيق متاحًا الآن في الولايات المتحدة وبنغلاديش والبرازيل والهند وتخطط شركة OpenAI لتوسيع نطاق التطبيق ليشمل بلدانًا أخرى خلال الأسبوع المقبل.

Android

كيفية تنزيل تطبيق ChatGPTعلى نظام

1- يمكن لأولئك الذين لم يسجلوا مسبقًا في التطبيق التوجه إلى متجر Google Play وتنزيله، حجمها 6 ميغا بايت، سيحتاج المستخدمون الذين قاموا بالتسجيل المسبق فقط إلى تحديث التطبيق من المتجر وهذا تنزيل صغير.

2- توجه إلى صفحة تطبيق ChatGPT Android لمتجر Google Play.

3- اضغط على زر التثبيت وانتظر حتى يتم تنزيل التطبيق وتثبيتهإذا لم تكن قد سجلت الدخول بالفعل ، فافتح التطبيق وأدخل معرف Google وكلمة المرور عند الطلب.

4- يمكن للمستخدمين الآخرين إدخال بيانات الاعتماد الموجودة.

5- بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك الوصول إلى جميع الميزات المتوفرة في إصدار سطح المكتب من ChatGPT.

يجلب تطبيق Android محفوظات الدردشة ودعم المزامنة. يمكن للمستخدمين التسجيل بحساب مجاني على الرغم من أن لديهم خيار الوصول إلى نموذج GPT-4 المدفوع.

كان ChatGPT حصريًا لنظام iOS من Apple منذ إطلاقه الأولي في مايو 2023، حيث اكتسب روبوت الدردشة المستند إلى الذكاء الاصطناعي شهرة في عالم التكنولوجيا بعد وقت قصير من إطلاقه للجمهور في نوفمبر من العام الماضي، ويمكن للمستخدمين إنشاء محتوى نصي على ChatGPT عن طريق إدخال الاستعلامات والمطالبات، تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي (AI) لتقديم إجابات ونصائح مخصصة ومدخلات للمستخدمين.