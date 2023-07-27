شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عنYouTube Music من جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان لدى Google مشغل موسيقى مخصص لها يسمى Google Play Music وإذا نظرت في خيار البث هذا مؤخرًا ، فسترى أنه تم إيقاف تشغيله، وكما تعلم يستخدم الأشخاص موقع YouTube نفسه بانتظام لتشغيل الموسيقى والبحث عن الأغاني الجديدة وتجميع قوائم التشغيل الخاصة بهم.

وهو ما دفع Google إلى إصدار خدمة جديدة تمت ترقيتها تسمى YouTube Music ، وهي مصدر للموسيقى فقط لبث نغماتك.

هل YouTube Music منافس إلى جانب تطبيقات مثل Spotify أو Tidal أو Apple Music ؟ حسنًا قد يعتمد ذلك على مقدار استخدامك لموقع YouTube للبحث عن الموسيقى ومدى أهمية مقاطع الفيديو الموسيقية بالنسبة لك.

إليك كل ما يجب أن تعرفه

YouTube Music هو مشغل موسيقى مخصص ذو مستوى مجاني (يتضمن الإعلانات) .

يعمل عبر حساب Google الخاص بك و إنه تحديث هام من Google Play Music المشغل السابق الذي قدمته Google.

الواجهة سريعة وأكثر بساطة بشكل ملحوظ من موسيقى Google Play ، مما يتيح لك الوصول إلى أغانيك المفضلة ومقاطع الفيديو الموسيقية المرتبطة بها في أسرع وقت ممكن باستخدام عناصر تحكم بسيطة ومباشرة.

هناك أقسام لصفحتك الرئيسية تسمح لك أن تستكشف للعثور على ألبومات جديدة ، والمكتبة لمشاهدة سجل الاستماع والفنانين أو قوائم التشغيل المفضلة لديك ، وقسم ترقية إذا كنت تريد اختيار اشتراك.

كل هذا من خلال الضغط على معلومات وتاريخ حساب Google الخاص بك ، لذلك إذا كنت تستخدم YouTube بالفعل للاستماع إلى الموسيقى لفترة من الوقت ، فستجد الكثير من المطالبات لإضافة الموسيقيين المفضلين لديك وإنشاء ملف تعريف للتوصيات (a خطوة يمكنك تخطيها إذا كنت تفضل ذلك). بعد تركه على أجهزته الخاصة ، سيستمر YouTube Music في تشغيل المفضلات السابقة التي استمتعت بها.

مكتبة الموسيقى

اعتبارًا من أبريل 2023 ، أصبح لدى YouTube Music رسميًا 100 مليون مقطع صوتي متاح للبث أو التنزيل ، ربما بدا ذلك مثيرًا للإعجاب ، لكن معظم خدمات بث الموسيقى الرئيسية تضم الآن 100 مليون أغنية في مكتباتها ، بما في ذلك Amazon Music Unlimited و Apple Music و Spotify و Qobuz و Tidal. ومع ذلك ، فهذه الموسيقى مليئة بالموسيقى ويجب أن تناسب معظم الناس على ما يرام.

كما بدأ YouTube Music مؤخرًا في إضافة البودكاست تدريجياً إلى عروضه اعتبارًا من 27 أبريل 2023 ، مما يسمح "لأولئك الذين يشاهدون البودكاست على التطبيق الرئيسي بمواصلة الاستماع إليها على YouTube Music" ، لأنه يعني أكثر كرفيق لبودكاست الفيديو الرئيسي على YouTube وأوصى YouTube أيضًا أن ينشئ المنشئون الذين لديهم ملفات بودكاست صوتية فقط مقطع فيديو به صورة ثابتة.

جودة الصوت

يقدم YouTube Music ثلاثة مستويات صوتية مختلفة يمكنك التبديل بينها اعتمادًا على مقدار النطاق الترددي الذي تشعر بالراحة عند تناوله، و تحدد هذه المستويات أيضًا مقدار الصوت الذي سيتم تنزيله على جهازك وحجم تلك الملفات:

• منخفض: هذا يضبط معدل البت على 48 كيلو بت في الثانية AAC.

• عادي: يضبط هذا معدل البت على 128 كيلو بت في الثانية AAC.

• مرتفع: هذا يضبط معدل البت على 256 كيلو بت في الثانية AAC.

يمكنك التبديل بينهما في أي وقت بالانتقال إلى إعدادات YouTube Music، و توفر لك التنزيلات للاستماع في وضع عدم الاتصال ملفات صوتية قياسية، ولا يوفر YouTube Music القدرة على الاستماع إلى ملفات صوتية عالية الدقة أو تنزيلها - وهذا أحد المجالات حيث يمكن لميزات مثل خيارات الصوت عالية الدقة من Apple وطبقات Tidal و Hi-Fi من Amazon Music ، من بين أمور أخرى أن تتجاوز ما هو YouTube Music.

وإذا كانت جودة الصوت هي أهم اهتماماتك عند الاشتراك في خدمة ما ، فإن YouTube Music ليس هو الخيار الأفضل ، ولكن إذا كنت مهتمًا بالبث الموثوق به ، فهو خيار تنافسي للغاية.