شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تخطط لإطلاق خليفة لـWatch Urtla القابل للارتداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت "سيتسونا ديجيتال"، عن تفاصيل جديدة حول Apple Watch Urtla القادمة، أبرزها أنها ستكون أخف من الطراز الحالي الذي يزن 61.3 جرامًا، تستخدم أجزاء ميكانيكية مطبوعة ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك التاج الرقمي والزر الجانبي وزر الحركة.

يتم حاليًا تشكيل مكونات التيتانيوم باستخدام تقنية CNC، في حين أنه ليس من المؤكد ما إذا كان خفض الوزن سيتأثر بشكل مباشر بالطباعة ثلاثية الأبعاد، فمن المرجح أن تعمل هذه التقنية على تبسيط الإنتاج وخفض التكاليف ، وفقًا لمحلل آبل الشهير مينج شي كو.

يُشاع أن "Apple Watch Urtla" الجديدة ستصدر إلى جانب Apple Watch Series 9 في وقت لاحق من هذا العام.

وبصرف النظر عن شريحة A15 Bionic الجديدة، لا تزال التفاصيل المحددة حول الترقيات الأخرى نادرة، من المتوقع إطلاقها في حدث ايفغ 15 القادم في سبتمبر.

ويأتي الجيل الأول من Apple Watch Urtla مزودًا بقرص مقاس 49 مم يتميز بزجاج الياقوت لمزيد من المتانة.

والساعة الذكية مصنوعة من التيتانيوم، والذي يُعتقد عادةً أنه أكثر ملاءمة للبشرة لأنه يسبب تهيجًا أقل.

قامت آبل بترقية جودة البناء لجعل الساعة أقوى وأكثر ملاءمة على سبيل المثال، هناك زر إجراء جديد لبدء نشاط ما على الفور، يعمل هذا الزر بسهولة حتى مع ارتداء القفازات السميكة.

كما أنه يأتي بأكبر بطارية ويوصف بأنه يوفر 36 ساعة من البطارية مع الاستخدام المنتظم.

ومع وضع الطاقة المنخفضة ، يمكن أن تمتد حتى 60 ساعة.

تقول آبل إن Watch Urtla تأتي مع نظام GPS مزدوج يعمل في المناطق ذات الاتصال المحمول المنخفض.