علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الصين تطلق 3 أقمار اصطناعية للاستشعار عن بعد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصين إطلاق صاروخ من طراز "لونج مارش-2 دى"، اليوم الخميس، لوضع مجموعة أقمار اصطناعية للاستشعار عن بعد مكونة من ثلاثة أقمار، فى الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أنه تم إطلاق الأقمار الثلاثة من طراز "ياوقان-36"، من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، ودخلت المدار المحدد مسبقا.

وأضافت أن هذه المهمة تعد الرحلة رقم 480 لصواريخ لونج مارش. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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