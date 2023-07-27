شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق 3 أقمار اصطناعية للاستشعار عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصين إطلاق صاروخ من طراز "لونج مارش-2 دى"، اليوم الخميس، لوضع مجموعة أقمار اصطناعية للاستشعار عن بعد مكونة من ثلاثة أقمار، فى الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أنه تم إطلاق الأقمار الثلاثة من طراز "ياوقان-36"، من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، ودخلت المدار المحدد مسبقا. وأضافت أن هذه المهمة تعد الرحلة رقم 480 لصواريخ لونج مارش.

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