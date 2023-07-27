شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تغيير رقم هاتف واتساب دون فقدان الدردشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك WhatsApp تغيير رقم هاتفك بسهولة دون فقد محادثاتك، حيث يعد نظام المراسلة الفورية أحد أكثر التطبيقات استخدامًا لمعظم مستخدمي الهواتف الذكية، يستخدمه الكثير من الأشخاص لإرسال الرسائل وإجراء مكالمات الصوت والفيديو.

تجعل هذه الميزات من WhatsApp حلاً مناسبًا لمستخدمي الهواتف الذكية، ولكن نظرًا لأن WhatsApp يعمل مع رقم هاتفك، فأنت بحاجة إلى تحديث حساب WhatsApp الخاص بك عندما تقوم بتغيير رقمك الحالي، ومن الممكن تمامًا لمستخدمي WhatsApp العاديين تغيير رقم هواتفهم دون فقدان الدردشات المخزنة في التطبيق.

لتسهيل عملية تغيير رقم هاتفك، يحتوي WhatsApp على ميزة مخصصة لتغيير الرقم، ويتيح لك ذلك الانتقال بسهولة من رقم هاتف قديم إلى رقم جديد، حيث توفر الميزة أيضًا القدرة على إبلاغ جهات الاتصال الخاصة بهم تلقائيًا بالتغيير، إليك دليل خطوة بخطوة لتغيير رقم WhatsApp الخاص بك.

خطوات لتغيير رقم هاتف WhatsAppدون فقدان الدردشات:

1- افتح تطبيق WhatsApp على هاتفك.

2- انتقل إلى الإعدادات إذا كنت من مستخدمي iPhone.

3- بالنسبة لمستخدمي Android ، يمكن الوصول إلى قائمة الإعدادات من خلال النقر على قائمة النقاط الثلاث من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

4- اضغط على خيار الحساب ثم اضغط على تغيير الرقم.

5- سترى الآن شاشة تطلب منك تأكيد ما إذا كان بإمكانك تلقي رسائل SMS أو مكالمات هاتفية على رقمك الجديد.

6- إذا كنت قد أكدت ، فاضغط على زر التالي، ثم أدخل أرقامك القديمة والجديدة.

7- انقر فوق "التالي" للانتقال إلى المرحلة الأخيرة من تغيير رقم WhatsApp الخاص بك.

8- سيسألك واتساب الآن عما إذا كنت تريد إعلام جهات الاتصال الخاصة بك برقمك الجديد.

يمكنك الاختيار من بين جميع جهات الاتصال، أو جهات الاتصال التي أدردش معها، أو الأرقام المخصصة - الذين سيتم إبلاغهم بالتغيير، ومع ذلك، سيقوم التطبيق تلقائيًا بإعلام المجموعات بتغيير رقم واتساب الخاص بك.