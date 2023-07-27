تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من تطبيق WhatsApp يأتي بميزة جديدة لإنشاء المجموعات بشكل سريع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Meta إصدار تجريبي جديد لتطبيق الواتس اب والذي يأتي بميزة جديدة لإنشاء سريع للمجموعات.

إستجاب مطوري تطبيق WhatsApp لإقتراحات المستخدمين بتوفير ميزة لإنشاء المجموعات بشكل سريع في التطبيق، حيث رصد موقع “WABetaInfo” إصدار تجريبي جديد برقم 2.23.16.3 والذي يأتي بتحسيتات ملحوظة في واجهة التطبيق لتتوافق مع رؤية واجهة “Material Design 3″، مع تصميم جديد لشاشة الإشعارات.

أيضاً من بين التغييرات التي رصدت في الإصدار التجريبي الأخير من التطبيق ميزة تقدم للمستخدمين إختيار لإنشاء سريع للمجموعات عند إعادة توجيه الرسائل.

وتتميز الميزة الجديدة بألية سلسة، حيث يظهر رمز إنشاء المجموعات عند إعادة توجيه الرسائل، وعند النقر على هذا الرمز سيتاح للمستخدم إنشاء المجموعة مباشرة وإختيار المشاركين في هذه المجموعة، على أن يتم مشاركة الرسائل التي أعيد توجيهها مع أعضاء المجموعة بشكل تلقائي.

ومن المقرر أن تعمل ميزة “Forward to New Group” على توفير الوقت، كما تدعم المستخدم في إنشاء مجموعة لحدث محدد أو إنشاء مجموعة لأعضاء يتشاركون في الإهتمام بموضوع أو محتوى.

يذكر أن الميزة تتوفر بشكل تدريجي لعدد من المستخدمين من خلال الإصدار التجريبي للمعاينة، على أن تتوفر لمستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد في البداية.

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