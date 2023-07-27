تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن جهاز Asus Zenbook S 13 OLED بالجيل 13 من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus بشكل رسمي عن جهاز الحاسب Zenbook S 13 OLED الذي ينطلق بالجيل 13 من معالجات إنتل.

يتميز الإصدار الجديد من جهاز Zenbook S 13 بشاشة OLED بحجم 13.3 إنش، وجودة عرض 3K، وأبعاد 16:10، كما تتميز الشاشة بإستجابة سريعة عند 0.2 مللي ثانية، وتدعم معدل تحديث 60Hz، وسطوع بنسبة 550 nit.

كما تدعم الشاشة معايير VESA وHDR True Black 500، وتدعم أيضاً معايير “SGS Eye Care” لحماية العين من الإجهاد.

ويتوفر الجهاز بالجيل 13 من معالجات إنتل بإختيارين بين Intel Core i5-1335U أو معالج Intel Core i7-1355U، على أن يضم النموذجين كرت شاشة Intel Iris Xe.

من جانب أخر يتوفر الجهاز بإختيارين في الذاكرة العشوائية بين 16 أو 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت في سعة M.2 NVMe PCIe 4.0 في SSD لآداء سريع.

أيضاً يضم Asus Zenbook S 13 OLED عدد من المنافذ تشمل منفذ USB 3.2 من الجيل الثاني فئة A، و2 من منافذ Thunderbolt 4 لدعم الشاشة أو للطاقة، مع منفذ HDMI 2.1 TMDS، ومدخل 3.5مم Combo للصوتيات.

وتتميز لوحة المفاتيح بإنتقال 1.1مم لتقدم تجربة مريحة في الكتابة، كما تتوفر لوحة لمس للتنقل، أيضاً تعزز Asus معايير الحماية في هذا الإصدار، كما يضم الجهاز كاميرة FHD مع ماسح IR لدعم تقنية Windows Hello.

كما يأتي نظام الصوتيات في الجهاز بتقنية “Smart Amp” مع مكبرات صوتية مدمجة وميكروفونات مصفوفة، ومكبرات من harman/kardon، مع تقنية Cortana لإدراك الصوتيات.

وللإتصال اللاسلكي يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6E(802.11ax)، والبلوتوث 5.3، ويضم الجهاز بطارية بقدرة 63WHrs، كما ينطلق بمحول 65W AC.

كما يتميز Asus Zenbook S 13 OLED بوزن 1 كجم، ويتميز الجهاز بتصميم نحيف يقدم تجربة سلسة في التنقل بأبعاد 11.66 في 8.52 في 0.43 إلى 0.46.

أيضاً ينطلق الجهاز مع “Microsoft Office Home & Student 2021” مثبته مسبقاً، ويدعم معايير US MIL-STD 810H لمقاومة أعلى.

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