شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج: ثريدز ستكون الشبكة الاجتماعية الثانية بعد ميتا بوصولها لمليار مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذى لشركة Meta للمستثمرين "أنا واثق تمامًا من أننا سنكون قادرين على ضخ ما يكفي من البنزين لمساعدته على النمو".

يعلق مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، آمالًا كبيرة على شركة Thread، وقدرته على منافسته للشركة X التي كانت تُعرف سابقًا باسم Twitter .

وخلال مكالمة أرباح الربع الثاني من Meta مع المستثمرين، سُئل زوكربيرج عدة مرات عن ثريد وتوقعاته لنجاحها على المدى الطويل، قال إنه "شذوذ غريب في صناعة التكنولوجيا حيث لم يكن هناك تطبيق مثل هذا للتحويلات النصية التي وصلت إلى مليار شخص"، مرددًا التعليقات السابقة التي أدلى بها على المواضيع نفسها

وخلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا بودكاستر ليكس فريدمان، وفقا لتقرير theverge قال وصلت الخيوط إلى 100 مليون اشتراك أسرع من أي منتج برمجيات استهلاكية في التاريخ، لكنها لم تقترب من الوصول إلى نادي المليار مستخدم حتى الآن، وتشير التقديرات أيضًا إلى أن مشاركته تباطأت بشكل كبير منذ الاندفاع الأولي للاشتراكات، على الرغم من أن زوكربيرج قال الأسبوع الماضي إن "عشرات الملايين" من الأشخاص ما زالوا يستخدمون التطبيق يوميًا.

وفقًا لـ Zuckerberg ، فإن التركيز الرئيسي لثريدز، بالإضافة إلى إضافة الميزات الرئيسية المفقودة، هو تحسين الاحتفاظ بالتطبيق مع المستخدمين الحاليين، وقال "أنا على ثقة تامة من أننا سنكون قادرين على صب ما يكفي من البنزين لمساعدته على النمو" بعد الانتهاء من هذا العمل. لم تقم Meta بعد بالترويج ل ثريد في Instagram أو Facebook أو تنفق على تسويقها، (أخبر Elon Musk موظفيه أنه يريد أن تصل فكرة تطبيق X الفائق في النهاية إلى مليار مستخدم أيضًا، على الرغم من أن لديه أفكارًا مختلفة جدًا للوصول إلى هناك .)

انتعشت أعمال Meta بشكل كبير هذا العام، وفي الربع الثاني، سجلت أرباحًا أفضل من المتوقع مما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها، وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 32 مليار دولار، وصافي الدخل 7.78 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، أعلن قسم Reality Labs التابع له عن خسارة صافية قدرها 3.7 مليار دولار وحذرت الإدارة المستثمرين من توقع زيادة هذه الخسائر "بشكل ملموس" بسبب "جهود تطوير المنتج المستمرة" في الواقع المعزز والافتراضي، مثل إصدار سماعة الرأس Quest 3 في وقت لاحق من هذا العام.

حتى مع تلك الخسائر المذهلة في Reality Labs، لا تشعر Meta بالضغط لاستثمار الخيوط في المدى القريب. لم تكن شبكاتها الاجتماعية القائمة - Facebook و Messenger و Instagram و WhatsApp - أكبر من أي وقت مضى. أعلنت الشركة أن فيسبوك تجاوز 3 مليارات مستخدم شهريًا وينمو مرة أخرى في الولايات المتحدة وكندا .

بينما يتدافع Twitter لاستعادة عائدات الإعلانات التي فقدها منذ تولي ماسك زمام الأمور، قال زوكربيرج في مكالمة الأرباح أن المواضيع لن تقدم إعلانات حتى تصل إلى "مئات الملايين" من المستخدمين، قال: "أعتقد أننا نركز فقط على اغتنام هذه الفرصة ، وهي فرصة رائعة لم نتوقعها على هذا النطاق"، "سيكون الطريق طويلا."