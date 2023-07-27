تكنولوجيا: رصد هاتف Xiaomi Mix Fold 3 في قاعدة بياناتMIIT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Xiaomi Mix Fold 3، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات MIIT إستعداداً للإعلان المرتقب.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط شاومي لإطلاق هاتفها القابل للطي Mix Fold 3 في حدث يعقد في شهر أغسطس المقبل، ولقد أعتمد الهاتف بالفعل في منصة MIIT، مع توقعات أن يتنافس قريباً مع إصدارات سامسونج وHonor في الأسواق.

ولقد ظهر الهاتف في قاعدة بيانات MIIT بنموذج رقم 00-B324-238711، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، إلى جانب إختيارات مختلفة للإتصال بالشبكات بين 5G و4G و3G وأيضاً 2G، كما يدعم تقنية eMBB، واثنان من شرائح SIM في وضع الإستعداد.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن Xiaomi MIX Fold 3 يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ومن المتوقع أن يكون الإصدار الأول من هواتف شاومي القابلة للطي بميزة دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، ومن المتوقع أيضاً أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 4800 mAh.

كما تشير تسريبات أخرى إلى أن هاتف MIX Fold 3 يأتي بتصميم منحني، مع إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن كاميرة portrait بميزة تكبير حتى 3.2 مرة، وكاميرة periscope بميزة تكبير حتى 5 مرات.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق الهاتف بتصميم جديد لمفصل الشاشة، وتصميم يدعم مقاومة أعلى، وأيضاً تصميم نحيف، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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