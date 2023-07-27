تكنولوجيا: هاتف Motorola Razr 40 Ultra يحصل على تحديث رئيسي للبرنامج مع الكثير من التحسينات والإصلاحات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم طرح هاتف Motorola Razr 40 Ultra للبيع في الصين منذ ما يقرب من شهرين حتى الآن. والآن، يتلقى الجهاز تحديثًا رئيسيًا للبرنامج.

يجلب آخر تحديث للبرامج الثابتة الكثير من الإصلاحات والتحسينات. ويصل أيضًا بميزات مفيدة وجديدة ويقوم بتحديث تصحيحات الأمان.

ووفقًا لسجل التغيير الرسمي، فإن تحديث النظام الجديد لجهاز Motorola Razr 40 Ultra الصيني يرفع مستوى تصحيح الأمان إلى يوليو 2023. والأهم من ذلك انه يضيف دعمًا لتطبيق QQ على الشاشة الخارجية.

بالنسبة لأولئك غير المدركين، QQ هي عبارة عن منصة مراسلة فورية شهيرة في الصين. وبالتالي، فإن القدرة على استخدام التطبيق على شاشة غلاف Razr 40 Ultra دون فتح الشاشة الرئيسية القابلة للطي يعد عاملاً مناسبًا رائعًا.

علاوةً على ذلك، تصل البرامج الثابتة الجديدة مع تحسينات للعديد من الأشياء، مثل الشحن واستهلاك الطاقة ووضع التظليل وتجربة الشاشة الخارجية وأداء الشبكة والكاميرات والإسقاط اللاسلكي وأداء الألعاب. كما يوفر التحديث أيضًا إصلاحات لتجربة تطبيقات الجهات الخارجية، خاصةً على شاشة الغلاف.

أخيرًا وليس آخرًا، يرفع أحدث تحديث للنظام أيضًا إصدار جميع تطبيقات النظام تقريبًا بسبب الإصلاحات والتحسينات المتعددة. يتم طرح إصدار البرنامج الجديد على دفعات مثل أي تحديث OTA آخر.

ومن المفترض أن يصل التحديث إلى جميع الوحدات الصينية من Motorola Razr 40 Ultra خلال الأيام القليلة المقبلة.

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