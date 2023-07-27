تكنولوجيا: إطلاق ساعة Boult Striker Pro في الهند مع شاشة AMOLED بمعدل تحديث 60 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Boult Audio ساعة ذكية جديدة في الهند، والتي تعتبر جزء من سلسلة Striker الخاصة بالشركة. وتأتي هذه الساعة باسم Boult Striker Pro، وهي تنافس الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء التي تقدمها علامات تجارية مثل Noise و boAt و Fire-Boltt والمزيد في السوق.

تتميز ساعة Boult Striker Pro بقرص دائري بهيكل معدني. ويوجد تاج دوار وزر مادي ثانٍ على الجانب الأيمن. وتضم الساعة شاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة ودقة 466 × 466 بكسل مع معدل تحديث 60 هرتز، وتصل نسبة السطوع بالشاشة إلى 750 نتس في المتر المربع. وتعدم الساعة الذكية معيار IP67 لمقاومة الغبار والماء.

وعلى صعيد اللياقة البدنية، تم تجهيز Boult Striker Pro بجهاز تتبع معدل ضربات القلب ومستشعر SpO2 وجهاز مراقبة ضغط الدم ومتعقب الدورة الشهرية وجهاز مراقبة النوم. كما توفر الساعة تدريب على التنفس مع التذكيرات المستقرة.

تدعم الساعة ايضًا أكثر من 120 وضعًا رياضيًا، وهي تأتي مزودة بميكروفون ومكبر صوت مع لوحة الاتصال ومزامنة جهات الاتصال والسجلات الحديثة لوظيفة الاتصال الصوتي عبر اتصال Bluetooth 5.1.

تحتوي الساعة الذكية على ميزات مثل شاشة الإشعارات والمساعد الصوتي وتحديثات الطقس والعثور على الهاتف والآلة الحاسبة المضمنة والمزيد.

يبلغ سعر Boult Striker Pro حوالي 2499 روبية ويتم تقديمها بأحزمة سيليكون باللونين الأزرق والرمادي بالإضافة إلى خيار الحزام المعدني الأسود. يمكن شراء الساعة الذكية من موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية و Flipkart.

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