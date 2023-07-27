تكنولوجيا: إطلاق تلفاز Sony Bravia XR X95L 85 4K Mini LED في الهند بسعر 599990 روبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت سوني مؤخرًا جهاز Bravia XR X95L في السوق الهندية، بعد إطلاقه الناجح في الولايات المتحدة في شهر مايو. ويعتبر Bravia XR X95L تلفاز ممتاز بحجم 85 بوصة مزود بتقنية Mini LED مع دعم HDR10.

يعد Sony Bravia XR X95L Mini LED 4K تلفاز متطور يوفر شاشة ضخمة بحجم 85 بوصة ودقة 4K ومعدل تحديث 100 هرتز، مما يوفر مرئيات سلسة ونابضة بالحياة. وتضمن تقنية الإضاءة الخلفية Direct Full Array Mini LED تباينًا دقيقًا ومستويات سطوع مع دعم HDR 10 و HLG و Dolby Vision.

يعمل التلفاز بواسطة المعالج المعرفي XR المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي والذي يعمل على تحسين جودة الصورة والصوت. كما تعمل ترقية XR 4K ومعالجة قاعدة البيانات المزدوجة، و XR Super Resolution على تحسين تجربة المشاهدة بشكل أكبر.

يوفر XR TRILUMINOS PRO مجموعة كبيرة من الألوان الدقيقة، ويقلل XR Motion Clarity من ضبابية الحركة. ويوفر التلفاز أوضاع صور متنوعة وقدرات صوتية رائعة بما في ذلك تقنية Acoustic Multi-Audio+ وتقنية Frame Tweeter إلى جانب دعم Dolby Audio و Dolby Atmos و DTS Digital Surround Sound.

يوفر تلفاز Bravia XR X95L Mini LED 4K إمكانية التنقل السلس والوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى مع Google TV، وتخزين 32 جيجابايت وجهاز تحكم عن بعد للبحث الصوتي.

يوفر التلفاز ايضًا خيارات اتصال متعددة الاستخدامات بما في ذلك شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، و Bluetooth، وChromecast مدمج، و Apple AirPlay، و Bravia Sync.

يتميز التلفاز بمدخلات HDMI (HDCP2.3)، و RF، و Ethernet، ومنافذ USB، ومخرج صوت رقمي، ومنفذ سماعة رأس لاتصال متعدد الاستخدامات.

يتوفر تلفاز Sony XR-85X95L Mini LED 4K الآن في الهند من خلال موزعين معتمدين من سوني بسعر 599990 روبية بدءًا من اليوم.

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