تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق الإصدار التجريبي من واجهة One UI 6.0 في 2 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الكوري سامسونج يوم 2 من أغسطس لإطلاق الإصدار التجريبي من تحديث واجهة One UI 6.0 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 14.

أشارت صفحة الدعم الخاصة بشركة سامسونج في ألمانيا، على أن العملاق الكوري تستعد لإطلاق تحديث One UI 6.0 الذي يتوفر في البداية لسلسلة Galaxy S23، ومن يتوفر لهواتف Galaxy A34 5G و Galaxy A54 5G بعد مرور أسبوع.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تقدم الإصدار التجريبي من تحديث One UI 6.0 الجديد لهواتف Galaxy A34 5G و Galaxy A54 5G المتوسطة التي حققت أفضل مبيعات للشركة.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى خطط سامسونج لإطلاق تحديث One UI 6.0 في الأسبوع الثالث من شهر يوليو، إلا أن التفاصيل الجديدة تؤكد على تأجيل إطلاق الإصدار التجريبي.

أيضاً تستمر سامسونج في إطلاق الإصدارات التجريبي من تحديث One UI 5.1.1. A لمزيد من إصدارات الشركة قبل إنطلاق One UI 6.0، حيث قدمت تحديث One UI 5.1.1. A لهواتف Galaxy Z Fold4، وGalaxy Tab S8، كما توفر الإصدار التجريبي لهواتف Galaxy Z Fold5 وZ Flip5، سلسلة أجهزة Tab S9 اللوحية.

