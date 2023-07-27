شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا قيد التحقيق فى كاليفورنيا بشأن قضايا سلامة الطيار الآلى والإعلانات الكاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة CNBC أن شركة تسلا تواجه تحقيقًا جديدًا مع مكتب المدعي العام في كاليفورنيا يبحث في مشكلات السلامة مع ميزة الطيار الآلي للشركة بالإضافة إلى ممارساتها التسويقية.

وتم إخطار المنفذ بالتحقيق من قبل مالك Tesla Greg Wester ، الذي اتصل به مكتب المدعي العام في كاليفورنيا Rob Bonta ليسأل عن شكواه الصادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية في أغسطس 2022 حول مشكلة "الكبح الوهمية" في Tesla وما يعتقد أنه ادعاءات مضللة حول نظام القيادة الذاتية الكامل للشركة (FSD) وفقا لتقرير theverge .

وتعود ادعاءات الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk حول قدرات سياراته ذاتية القيادة بالكامل إلى عام 2016 عندما قال إن جميع سيارات Tesla EVs الجديدة ستحتوي على الأجهزة اللازمة لذلك. في الواقع ، لقد تباطأت الشركة لفترة طويلة لدرجة أنها تمنح السائقين الآن تحويلاً "لمرة واحدة" للترقية المشتراة إلى EV القادم من الشركة.

وتمر Tesla بلحظة، وأنا لا أتحدث عنها بعد أن أنتجت أخيرًا Cybertruck في مصنعها في تكساس أو أن معيار الشحن الخاص بها فاز بشكل فعال بحرب معيار الشحن EV في الولايات المتحدة. إنها أيضًا في كومة من المعارك القانونية والتنظيمية حول قضايا السلامة مع سياراتها.

وتتم مقاضاة الشركة في كاليفورنيا من قبل مالكيها الذين يشكون من "الكبح الوهمي" - زاعمين أن سيارات تسلا ستفرامل فجأة أثناء وجودها في وضع الطيار الآلي دون سبب على ما يبدو على الإطلاق، في الصين، يتم سحب الآلاف من سيارات الشركة لنفس السبب وفي الولايات المتحدة ، بدأت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) تحقيقاتها الخاصة في سلوكيات الفرملة المزعومة الغريبة للسيارة.

هذا ليس كل شيء، تبحث وزارة العدل في المسؤولية الجنائية المحتملة لشركة Tesla عن بعض الحوادث المميتة وغير القاتلة على الأقل، المتعلقة بقضية الطيار الآلي - وهي مشكلة يمكن أن تكون أكثر انتشارًا مما كان مفهومًا سابقًا.

كما تحقق NHTSA في أكثر من عشرة حوادث اصطدمت فيها سيارة Teslas مع الطيار الآلي بمركبات طوارئ ثابتة، كما أجبرت الوكالة الشركة على إصدار استدعاء لأكثر من 360،000 Teslas مع FSD beta مثبتًا (على الرغم من أن الاستدعاء مجرد تحديث إلزامي للبرنامج )، ورفض مكتب المدعي العام بونتا تأكيد أو نفي التحقيق.