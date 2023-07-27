شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 40% من سكان العالم موجودون الآن على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فيس بوك خلال إعلان نتائج الربع الثاني إن أكثر من ثلاثة مليارات شخص، أى ما يقرب من 40% من سكان العالم، يتواجدون على المنصة اعتبارًا من 30 يونيو، ويمثل هذا زيادة بنسبة 6 ٪ على أساس سنوى، ويمثل الربع الرابع على التوالي من النمو الشهرى لمستخدمي Facebook.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، بينما زاد عدد المستخدمين الشهريين للتطبيق فصليًا، كانت هناك إشارات ذعر عندما تقلص عدد المستخدمين النشطين يوميًا على Facebook لأول مرة في سجل التطبيق في الربع الأخير من عام 2021.

وجاء معظم المستخدمين الجدد للتطبيق من خارج الولايات المتحدة وكندا، حيث زاد عدد المستخدمين النشطين شهريًا على Facebook في الولايات المتحدة وكندا بنحو مليون فقط، بينما انخفض فعليًا بمقدار مليوني مستخدم في أوروبا، وفقًا لعرض أرباح الشركة.

وجاءت أكبر زيادة في مستخدمي Facebook من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم، بحوالي 25 و 16 مليون مستخدم نشط شهريًا، على التوالي.

أعلنت شركة Meta الأم لشركة Facebook، أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا عبر مجموعة تطبيقاتها - Instagram و WhatsApp و Messenger و Threads - وصل إلى ما يقرب من 3.9 مليار اعتبارًا من 30 يونيو، وهو أعلى رقم تم الإبلاغ عنه على الإطلاق.

وأطلقت Meta تطبيق Threads كمنافس لتويتر في 5 يوليو، خارج الفترة المشمولة بالتقرير للربع الثاني، وحشد التطبيق أكثر من 100 مليون مستخدم خلال الأيام الخمسة الأولى له.

يمثل هذا الارتفاع في مجموعة تطبيقات Meta انتعاشًا للشركة، فقد وصلت Meta إلى منتصف الطريق خلال "عام الكفاءة"، الذي شهد خضوع الشركة لثلاث جولات متعاقبة من عمليات التسريح.

تشكل تسريحات ميتا للعمال ثاني أكبر نسبة تخفيض للقوى العاملة بين عمالقة التكنولوجيا، متخلفة فقط عن Twitter، الذي يُطلق عليه الآن X ، والذي قام بتسريح 80٪ من موظفيها منذ أكتوبر.

ارتفعت عائدات Meta الفصلية إلى 31.9 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة سنوية قدرها 11٪ وتجاوزت توقعات وول ستريت البالغة 31.1 مليار دولار، وأدى هذا إلى ارتفاع سعر سهم Meta بنسبة 6.84٪ في فترة التداول بعد الإغلاق.