تكنولوجيا: Oppo تطلق هاتف Oppo A2 قريباً بشاشة OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” بعض التفاصيل حول إصدار الشركة القادم Oppo A2.

كما رصد هاتف Oppo A2 في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم PJG110، والتي كشفت عن صور توضح تصميم هذا الإصدار.

بينما جاءت التسريبات عبر “Digital Chat Station” لتقدم مزيد من التفاصيل حول المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار الذي يظهر بنموذج رقم PJG110.

وتشير التسريبات الجديدة إلى أن هاتف Oppo A2 يأتي بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD+ أو بدقة 1080 بيكسل في 2412، وتعتيم مركزي 2160 Hz PWM.

من جانب أخر يظهر الهاتف في الصور المسربة بتصميم منحني في إطار الهاتف، كما يضم الهاتف كاميرة رئيسية مميزة، مع سعة أكبر في البطارية.

بينما كشفت الصور المسربة عن تصميم دائري لوحدة الكاميرة الخلفية، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة أسفل الشاشة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب.

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