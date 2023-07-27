شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسئولة سابقة بتويتر تنتقد إيلون ماسك: قرارته عشوائية ومحتاج يسمع الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت إستر كروفورد، النائبة السابقة لإيلون ماسك في تويتر، عن مخاوفها من قيادة الملياردير لشركة التواصل الاجتماعي في فيديو مدته 14 دقيقة، وحذرت المديرة السابقة لإدارة المنتجات في Twitter، الذى تحول الآن إلى X، من أن الملياردير "يعيش في عالم منغلق على أفكاره فقط"، مضيفة أنه محاط بـ "رجال يقولون نعم فقط".

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، أوضحت كروفورد، "يحتاج كل شخص إلى سماع الحقائق الصعبة في بعض الأحيان، وإذا قمت بطرد كل الأشخاص الذين يتحدثون، فقد يتحول مجال تشويه الواقع إلى دوامة".

بعد أن اشترى ماسك موقع تويتر في أكتوبر، أحضر العديد من أصدقائه المقربين، بما في ذلك المستثمر في رأس المال الاستثماري ديفيد ساكس ورئيس شركة The Boring Company ستيف ديفيس.

وعُرف ماسك بالعمل مع أصدقائه المقربين عبر شركاته، وقد تعرض لانتقادات بسبب وجود أصدقائه المقربين وشقيقه في مجلس إدارة Tesla في الماضي.

قالت المديرة السابقة إنها وجدت أنه من المحبط أن ماسك يبدو أنه يعتمد على حدسه أكثر من البيانات أو خبرات العاملين الآخرين.

كشفت كروفورد: "بدلاً من ذلك، كان يقوم باستطلاع رأي على Twitter، أو يسأل صديقًا، أو حتى يطلب من كاتب سيرته نصيحة المنتج"، مضيفة "في بعض الأحيان، كان يثق في التعليقات العشوائية أكثر من الأشخاص الموجودين في الغرفة الذين أمضوا وقتهم مكرسين لمعالجة المشكلة المطروحة".

وعلى الرغم من دائرة أصدقائه الشخصية المقربة، قالت كروفورد إنها تعتبر الملياردير "منعزلاً".

قالت كروفورد: "وجدت نفسي كثيرًا ما أنظر إلى إيلون وأرى شخصًا بدا وحيدًا تمامًا لأن وقته وطاقته كانا مكرسين تمامًا للعمل، وهذا ليس نموذجًا للحياة أريد أن أعيشها".

وأضافت كروفورد، التى اشتهرت بالنوم في مقر تويتر من أجل الوفاء بأحد المواعيد النهائية لماسك، إنه قد يكون من الصعب التعامل مع شخصية الملياردير التي يمكن أن "تتحول من الإثارة إلى الغضب في لحظات".

ونشرت كروفورد على موقع X، "نظرًا لأنه كان من الصعب قراءة الحالة المزاجية التي قد يكون عليها وما سيكون رد فعله تجاه أي شيء معين، سرعان ما أصبح الناس خائفين من استدعائهم للاجتماعات أو الاضطرار إلى مشاركة الأخبار السلبية معه".

قالت المسئولة السابقة، إن نظرتها إلى ماسك متباينة، وبدت وكأنها تشيد ببعض جوانب قيادته، بما في ذلك "موهبته الاستثنائية في معالجة المشكلات الفيزيائية الصعبة".

تعكس مشاعر كروفورد صدى مشاعر الآخرين، ففي العام الماضي، حذر كريس ساكا، صاحب رأس المال الاستثماري والمستثمر الأوائل على تويتر، ماسك من ضرورة إحاطة نفسه بمزيد من الأشخاص الذين قد يتحدونه.