شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوينج تخسر 1.5مليار دولار في برنامج ستارلاينر للمركبة الفضائية التابع لناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل مخاوف بوينج المتعلقة ببرنامج المركبة الفضائية Starliner التابع لها، حيث أبلغت شركة الطيران العملاقة عن خسارة قدرها 257 مليون دولار لبرنامج الفضاء التابع لناسا في الربع الثاني من عام 2023.

مع استمرار تأخير البرنامج وصلت تكاليف التجاوز حتى الآن إلى 1.5 مليار دولار، وألقت بوينج باللوم على قرارها الأخير بالتأجيل إلى أجل غير مسمى لإطلاق أول طاقم ستارلاينر بسبب الخسارة.

كان من المقرر أن تنقل ستارلاينر زوجًا من رواد الفضاء التابعين لناسا إلى محطة الفضاء الدولية في أواخر يوليو، ومع ذلك ألغت شركة بوينج المهمة لأنها اكتشفت مشكلتين جديدتين مع ستارلاينر تحتاجان إلى تصحيح.

وفي وقت سابق واجه برنامج تطوير ستارلاينر التابع لشركة بوينج أيضًا سلسلة من الاضطرابات.

عرضت وكالة ناسا على شركة بوينج عقدًا بسعر ثابت يقارب 5 مليارات دولار لتطوير ستارلاينر في عام 2014، ومنذ ذلك الحين سجلت الشركة خسائر في البرنامج كل عام تقريبًا.

وفقًا لتقارير Boeing السنوية وآخر ملف ربع سنوي لها ، فإن إجمالي الخسائر للمشروع قد بلغ 1.47 مليار دولار.

في غضون ذلك تراوحت الخسائر السنوية من 57 مليون دولار في 2018 إلى 489 مليون دولار في 2019، حسب CNBC.

يتنافس برنامج ستارلاينر التابع لشركة بوينج مع شركة سبيس إكس التابعة للملياردير التقني إيلون ماسك.

من المتوقع أن تنهي شركة الفضاء الجوي المملوكة لشركة ناسك جميع بعثات ناسا الستة المتعاقد عليها في البداية قبل أن تطير بوينج أول رحلاتها.

قال الرئيس التنفيذي للشركة ديف كالهون، خلال مكالمة أرباح بوينج، إن الشركة المصنعة "على قدم وساق" مع وكالة ناسا في تطوير ستارلاينر. "نحن نعطي الأولوية للسلامة ونأخذ أي وقت مطلوب. وأشار كالهون إلى أنهم واثقون من هذا الفريق وملتزمون بالعمل بشكل صحيح.

كما سجلت بوينج خسائر في وحدات أعمالها الأخرى في الربع الثاني من عام 2023 ويشمل ذلك وحدات الدفاع والفضاء والأمن.

وخسرت الشركة 189 مليون دولار في برنامج طائرات التدريب T-7A و 68 مليون دولار في وحدتها MQ-25.

كانت بوينج قد أعلنت في عام 2022 عن خسائر إضافية في برنامج Air Force One.