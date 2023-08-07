تكنولوجيا: Honor تطلق هاتف Magic V2 القابل للطي للأسواق العالمية في الأول من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق فعاليات IFA للعام 2023 من مدينة برلين الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم Honor هاتف Magic V2 القابل للطي للأسواق العالمية خلال فعاليات المؤتمر.

كانت شركة Honor قد أطلقت هاتف Magic V2 في السوق الصيني خلال الشهر الماضي، ولقد انطلق الهاتف بتصميم نحيف وخفيف.

وتشير التفاصيل إلى خطط Honor لإطلاق اثنان من الهواتف القابلة للطي خلال الحدث، على أن يكون هاتف Magic V2 أحد الإصدارات المرتقب إطلاقها للأسواق العالمية.

وينطلق حدث Honor خلال مؤتمر IFA 2023 بعنوان “Unfold Tomorrow”، حيث تركز الشركة بشكل رئيسي على إبراز تطور الهواتف القابلة للطي ودور هذه الفئة من الهواتف في حياة المستخدمين اليومية، من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن الشركة ستقدم إصدار Flip خلال المؤتمر.

يذكر أن هاتف Magic V2 انطلق بسماكة 9.9مم عند طي الهاتف، وسماكة 4.7 مم عند فتح الشاشة، لهذا فهو أنحف الهواتف الذكية القابلة للطي، كما يتميز الهاتف بوزن 237 جرام.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وشاشة داخلية وخارجية AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

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