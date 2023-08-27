شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر عرض المقالات النصية بصوت عالٍ على كروم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة جوجل، تختبر حاليًا تجربة ميزة تحويل النص إلى كلام في "وضع القراءة" على متصفح كروم، حيث تعتبر هذه الميزة مفيدة للاستماع إلى المقالات في المتصفح، فيما يساعد وضع القراءة المدمج على تنظيم صفحات الويب، ويسمح بقراءة المقالات دون أي إعلانات أو نوافذ منبثقة.

لكن بحسب التقارير، فإن جوجل لا تزال تعمل على هذه الميزة، مع ملاحظة أن الشركة توفر بشكل مستمر المميزات الإضافية إلى وضع القراءة، حيث تقرأ الميزة بشكل أساسي المقالة بأكملها، كما لو أنك تستمع إلى كتاب صوتي، مع إمكانات تحويل النص إلى كلام، فيما تمتلك العديد من المتصفحات والتطبيقات، مثل Pocket، هذه الميزة، لكن جوجل تطرحها الآن لمتصفح كروم من خلال قناة Chrome Canary.

ويظهر الآن خيار جديد عند فتح المقال في وضع القراءة ضمن نسخة Chrome Canary عبر الكمبيوتر، ويمكنك الضغط فوق زر التشغيل أعلى المقالة في وضع القراءة حتى تقرأ جوجل المقالة بصوت عالي.